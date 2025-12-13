"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2025 CUMARTESİ

Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

13 Aralık 2025, Cumartesi 16:31
Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırılara hazırlandığına dair Arap ve uluslararası taraflardan uyarılar aldıklarını bildirdi.

Bakan Recci, Katar merkezli Al Jazeera Arapça televizyon kanalına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Recci, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, bunun sona erdirilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini ifade etti.

Ateşkesi Denetleme Komitesi çatısı altında yürütülen müzakereye paralel olarak İsrail saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Recci, "İsrail’in Lübnan'a karşı geniş çaplı bir askeri operasyon ve yoğun saldırı hazırlığında olduğuna dair Arap ve uluslararası taraflardan uyarılar aldık." dedi.

Lübnan ordusunun yıl sonuna kadar ülkenin güneyinde, Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelere konuşlanarak, silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik görevi tamamlayacağına inandıklarını belirten Recci, Tel Aviv ile yürütülen müzakerenin, İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve işgal ettiği topraklardan çekilmesini amaçladığını kaydetti.

Recci ayrıca, "Bu aşamada İsrail ile bir barış anlaşmasından uzağız." ifadesini kullandı.

Silahların devlet tekelinde toplanması konusunda ise Recci, Hizbullah'ın silahlarının İsrail saldırılarını engellemediğini savunarak, "Ulusal çıkarlar için devlet, Hizbullah'la silahlarını teslim etmesi yönünde diyalog yürütüyor ancak Hizbullah şu ana kadar bunu reddediyor. Hizbullah silahını teslim etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına ilişkin bir plan hazırlama" görevi vermişti.

İran ve Suriye ile ilişkiler

İran ile ilişkiler konusunda ise Recci, Tahran'ın Lübnan ve bölgede "olumsuz" bir rol oynadığını ifade ederek, "İran'ın politikaları, Lübnan ve bölgedeki istikrarsızlığın kaynaklarından biridir." dedi.

İran'la ilişkilerde sorun yaşandığına dikkati çeken Recci, "Tahran yönetiminin Lübnan hükümetinin aldığı kararları eleştirdiğini ve ülkenin iç işlerine müdahale ettiğini" söyledi.

Suriye ile ilişkilere de değinen Recci, Suriye'deki yeni yönetimin Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye yönetimi, Lübnan'ın iç işlerine karışmadığını sık sık dile getiriyor. Bu durum, ikili ilişkiler açısından umut verici ve olumlu. İki ülke arasında askıda kalan çeşitli konularda müzakere ve diyalog sürüyor."

AA

