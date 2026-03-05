"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İspanya, GKRY'ye destek fırkateyn gönderiyor

05 Mart 2026, Perşembe 13:38
İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'e "Cristobal Colon (Kristof Kolomb)" fırkateynini gönderme kararı aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın, Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle" ve Yunan Donanmasına ait diğer gemilerle "Cristobal Colon" fırkateynini Doğu Akdeniz'e göndereceği bildirildi.

Açıklamada, "Cristobal Colon"un Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmasıyla İspanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) ve doğu sınırının savunmasına bağlılığını gösterdiği vurgulandı.

Fırkateynin, Baltık Denizi'nde refakat, koruma ve ileri eğitim görevlerini yerine getirmek üzere 3 Mart'ta "Charles de Gaulle Donanma Grubu'na" katıldığı ve 10 Mart'ta Girit Adası açıklarında olmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol basınına bu sabah yaptıkları ayrı açıklamalarda, "henüz masa üzerinde tartışılmasa da AB'den talep gelmesi halinde GKRY'ye askeri destek sağlamanın değerlendirileceğini" söylemişti.

Albares, RNE radyosuna verdiği demeçte, İspanya'nın daha önce yaptığı gibi, bir AB ortağını savunmak için askeri operasyona katılma seçeneğini değerlendirilebileceğini, GKRY'ye askeri desteğin de bunlardan biri olabileceğini ancak İran'a yönelik ABD ve İsrail'in yürüttüğü askeri operasyonun "farklı bir konu" olduğunu ifade etmişti.

Cadena Ser radyosuna konuşan Savunma Bakanı Robles ise "Unutmamak lazım ki İspanya'da bakanlığımızın adı Savunma, ABD'de ise Savaş. Bu nedenle, İspanya'nın her zaman Avrupa Birliği'nin yanında yer alacağını, birlikte yaşamanın temel ilkelerini ve barışın temel ilkelerini savunacağını ve talep edilmesi halinde hükümetin bunu dikkate alacağını ve değerlendireceğini söylemeliyim." açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Robles, Türkiye'de konuşlanmış NATO hava ve füze savunma misyonunda görevli İspanyol kuvvetlerinin, İran tarafından fırlatılan füzenin düşürülmesi için yeterli bilgiyi sağladıklarını belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı

    İspanya, GKRY'ye destek fırkateyn gönderiyor

    İran'a onlarca yeni saldırı, Lübnan'ın güneyine genişleyen kara işgali

    Daha uzun rota olan Ümit Burnu'nda trafik artıyor

    "Alman Silahlı Kuvvetleri bu savaşa katılmayacak"

    Avrupa gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için talimat verecek

    Pezeşkiyan İspanya'ya teşekkür etti

    İran'a karşı ABD ve İsrail'e askeri destek vermeyecek

    Küba'da termoelektrik santralinde arıza: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

    Tahran’da hava savunma sistemleri faaliyete geçti

    Erakçi: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi, acı bir şekilde pişman olacaktır

    İngiltere , Kıbrıs’taki üssü vuran dronun İran’dan kalkmadığını teyit etti

    Kuveyt, gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı

    ABD'li eski askeri gözaltına alırken kolunu kırdılar: ''Lütfen ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor!''

    Irak-Süleymaniye'de şiddetli patlamaların duyulduğu bildirildi

    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM! - 170 “Cennet kuşu” kasten vuruldu

    Irak karanlıkta kaldı

    Akaryakıt fiyatlarında ''eşel mobil sistemi'' devreye alındı

    Zamlar Şubat’ta patladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ABD'li eski askeri gözaltına alırken kolunu kırdılar: ''Lütfen ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor!''
    Genel

    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM! - 170 “Cennet kuşu” kasten vuruldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Akaryakıt fiyatlarında ''eşel mobil sistemi'' devreye alındı
    Genel

    Irak-Süleymaniye'de şiddetli patlamaların duyulduğu bildirildi
    Genel

    Zamlar Şubat’ta patladı
    Genel

    Kuveyt, gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı
    Genel

    Irak karanlıkta kaldı
    Genel

    Erakçi: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi, acı bir şekilde pişman olacaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.