06 Mart 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ancak Rabbinden bir rahmet iledir ki, sana vahyettiklerimiz bâkî kalır. Şüphesiz ki senin üzerinde Onun lütuf ve ihsanı pek büyüktür.
İsrâ Suresi: 87
HADİS:
Ramazan’daki Cuma gününün diğer Cumalara üstünlüğü, Ramazan’ın diğer aylara olan üstünlüğü gibidir.
Camiü’s-Sağir, No: 2816
