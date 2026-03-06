"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

06 Mart 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ancak Rabbinden bir rahmet iledir ki, sana vahyettiklerimiz bâkî kalır. Şüphesiz ki senin üzerinde Onun lütuf ve ihsanı pek büyüktür.

İsrâ Suresi: 87

HADİS:

Ramazan’daki Cuma gününün diğer Cumalara üstünlüğü, Ramazan’ın diğer aylara olan üstünlüğü gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 2816

Okunma Sayısı: 238
