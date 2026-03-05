"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İHA saldırısı

05 Mart 2026, Perşembe 13:44
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'lardan birinin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, bir diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düştüğü belirtildi.

Saldırılarda havalimanı binasının zarar gördüğü ve iki sivilin yaralandığı kaydedildi.

"Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır"

Açıklamada, "İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran'dan kısa sürede söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz. Azerbaycan, gerekli cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri yer aldı.

İran büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan'ın protesto notası vereceği belirtildi. 

Azerbaycan: İran'dan yapılan İHA saldırıları cevapsız kalmayacaktır

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların sorumlusunun İran olduğunu ve saldırıların cevapsız kalmayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki sivil altyapılara düzenlenen saldırılardaki İHA'ların teknik parametreleri ile saldırıların ayrıntılarının araştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin dille kınıyor. Meydana gelen olayda sorumluluk tamamen İran'ın üzerine düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve sivillerle sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırladığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Azerbaycan ve Özbekistan dışişleri bakanları, İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırılarını görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Saidov, Bayramov'u telefonla arayarak Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran'dan yapılan İHA saldırılarıyla ilgili bilgi aldı.

Görüşmede, Azerbaycan topraklarına İran'dan yapılan İHA saldırılarının endişe verici olduğu ifade edildi.

Bayramov, saldırıların uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlali olduğunu ve bölgede gerginliğin artmasına yol açtığını söyledi.

İran'dan konuya ilişkin açıklama beklediklerini bildiren Bayramov, olayın aydınlatılmasını ve benzer durumların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil önlemlerin alınmasını talep ettiklerini kaydetti

AA

