ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

İspanya'da yangın: 1 kişi öldü, 5 binden fazla kişi geceyi dışarıda geçirdi

12 Ağustos 2025, Salı 12:56
İspanya'nın kuzey, orta ve güney bölgelerinde devam eden orman yangınlarında 1 kişinin öldüğü, ülke genelinde tahliye edilen 5 binden fazla kişinin geceyi evinin dışında geçirdiği bildirildi.

Başkent Madrid'in Tres Cantos ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınında vücudunun yüzde 98'i yanan 50 yaşındaki bir erkek hastanede öldü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı paylaşımda, ölen kişinin ailesine başsağlığı diledi.

Sanchez, "İçişleri Bakanlığı, ülkede devam eden çok sayıda yangına yanıt olarak Devlet Acil Durum Planı kapsamında Acil Durum Öncesi 1. Aşama ilan etti. Tüm profesyonellere, itfaiyecilere ve yangınları söndürmek için yorulmadan çalışan diğer acil durum ekiplerine teşekkür ederim. Orman yangınları açısından son derece riskliyiz. Lütfen çok dikkatli olun." açıklamasında bulundu.

Şu anda en büyük yangınlardan biri, ülkenin güneyindeki Cadiz kentine bağlı Tarifa ilçesi çevresinde devam ediyor.

Sivil Koruma ve yerel yönetim yetkilileri, 2 bin kişinin tahliye edildiğini, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.

Hafta sonundan bu yana yangınlarla mücadele eden Kastilya ve Leon bölgesindeki Leon ve Zamora kentlerinde ise şu anda 11 farklı noktada yangınların devam ettiği duyuruldu.

Alevlerin birçok noktada evlere de sıçradığı bölgede tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişinin, iki gündür evlerinin dışında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki Dünya Mirası listesinde yer alan Las Medulas Doğal Parkı'nda bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma büyük açık altın madeninin de tüm önlemlere rağmen ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Ayrıca kuzeydeki Galiçya bölgesinde Ourense, Lugo, Pontevedra ve A Coruna kentleri çevresinde 12 yerde yangınlar devam ediyor.

Diğer yandan, İspanya'nın ortasındaki Toledo kentinin Navalmoralejo dağlık yerleşim yerinde çıkan yangında da bir günde 2 bin 800 hektarlık ormanlık alanın yandığı belirtildi.

Ülke genelinde şu anda 5 binden fazla kişinin ev, otel veya kamp yerlerinden tahliye edildiği öğrenildi.

Ekolojik Geçiş Bakanlığının verilerine göre, İspanya'da yıl başından bu yana çıkan yangınlarda 46 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.

