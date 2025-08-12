"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Balıkesir'de 786 artçı sarsıntı kaydedildi

12 Ağustos 2025, Salı 11:31
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir." ifadeleri kullanıldı.

Depremde yıkılan binanın enkazı kaldırılıyor

Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi. Binada yaşayanların kişisel veya kıymetli eşyalarının bulunduğu durumlarda ara verilen çalışmaları, görüntülendi.

Öte yandan, bölgedeki artçılar nedeniyle vatandaşların zaman zaman korku yaşamasına karşın günlük hayatın normale döndüğü gözlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

