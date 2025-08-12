Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah buyurdu ki: İşte böylece ihlâsla kulluk etmek, Benim rızâma ulaştıran dosdoğru bir yoldur. Hicr Suresi: 41 HADİS: Allah’ın nebî ve resullerine salâvat getirin. Çünkü Allah beni peygamber olarak gönderdiği gibi onları da göndermiştir. Camiü’s-Sağir, No: 2491

Okunma Sayısı: 252

