Ucuz meyveyi unutun

Yaz aylarının yarısı geride kalırken tüketici yaz meyvelerine ulaşamadı. Tarım yazarı-gazeteci Ali Ekber Yıldırım, “Bundan sonra meyve fiyatında 100 liralar, 50 liralar göremeyeceğiz” dedi.

Yaz sezonunun yarısı geride kalırken yaz meyveleri de tezgahlarda kaldı. Yaz meyvelerinin fiyatı bu yıl rekor seviyelere ulaştı. Kiraz, kayısı, şeftali ve vişne gibi birçok üründe fiyatlar 300 liraların üzerine çıkarken vatandaşlar, yaz meyvelerini mevsiminde dahi tüketemedi. Fiyatlara ilişkin konuşan tarım yazarı-gazeteci Ali Ekber Yıldırım, şunları söyledi: “Türkiye bu yıl bir kez değil üç zirai don üst üste yaşadı. Bu en çok da meyveleri vurdu. Kiraz olsun, vişne olsun, şeftali, kayısı... Aslında bunların birçoğunda da Türkiye dünyada en fazla üretim yapan ülke. En çok biz üretiyoruz ama biz tüketemiyoruz. Çünkü bu yıl özellikle ziraî donun tabiî ki çok büyük etkisi oldu. Kiraz da olsun, kayısı da olsun birçok üründe yüzde 50’nin üzerinde, bazılarında yüzde 65-70 kayıp oldu. Ürün olmayınca fiyatı mutlaka artıyor. Ama sadece ziraî don değil, bundan faydalananlar da var. ‘Nasıl olsa ürün yok’ deyip bunun üstüne fiyatı istediği gibi koyan...”

Fiyatlarda düşüş olmayacak

Zincir market fiyatlarının ürün fiyatlarında belirleyici hale geldiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: “Kamuoyunda şöyle bir şey oluşuyor ki bu genelde marketler üzerinden oluşuyor. Bugün pazar esnafı da manavda herkes markete bakıyor. Marketteki fiyata göre kendine bir fiyat belirliyor. Burada işin ekonomik boyutu, ürünün çok olması, az olmasından çok belirleyici olan bana göre marketler oluyor. Marketler bir üreticiden ciddi miktarda ürün aldıkları için orada belirliyorlar. Ne yazık ki bu sene böyle gidiyor. Ama önümüzdeki yıllarda da bu fiyatların tekrar geriye gelmesi, çok düşmesi açıkçası çok beklenen bir durum değil. Çünkü hem ziraî donun önümüzdeki yıla da etkisi olacak. Eskiden mesela meyve dediğiniz zaman 20-30 lira civarındaydı. Sonra bu 50-100 oldu. Şimdi 200’lerle konuşuyoruz. 200 üzerinde üstüne çıktı bazı ürünlerde. Dolayısıyla ben fiyatta bir düşüş olacağını çok beklemiyorum. Orta uzun vadeye baktığımızda da çok umutlu olamıyoruz. Çünkü sistem bir yerleşiyor. Bundan sonra meyve fiyatını 100 liralar, 50 liralar göremeyeceğiz”

