ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Temmuzda İstanbul'da 1 gün yağmur görüldü

12 Ağustos 2025, Salı 11:39
Marmara Bölgesi temmuzda son 65 yılın en kurak günlerini yaşadı, İstanbul'da yağış sadece 1 gün görüldü.

Türkiye genelinde temmuzda yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağış ortalaması, uzun yıllar ortalamasının ve geçen yıl temmuz ayı yağışının altında gerçekleşti.

Buna göre, uzun yıllar temmuz yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 15,6 kilogram olarak kayıtlara geçerken Temmuz 2024'te metrekareye 32,7 kilogram, geçen ay ise 9,6 kilogram yağış düştü.

Yağışlar normaline göre yüzde 39, geçen yıl temmuz ayına göre yaklaşık yüzde 71 azaldı.

Temmuzda yağışlar, Marmara Bölgesi, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri hariç Ege Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin doğusunda, Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde normaline göre yüzde 80'den fazla azalırken, Denizli, Burdur, Ankara, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Adıyaman ve Kars çevrelerinde yüzde 40'ın üzerinde arttı.

Yağışlarda özellikle Karaman, Mersin ve Tunceli çevrelerinde yer yer normalinin iki katı artışlar kaydedildi.

İstanbul'da temmuzda yağış sadece 1 gün görüldü

Bölge genelinde, tüm bölgeler normallerinin altında yağış alırken, normaline göre en fazla azalma yüzde 95 ile Marmara Bölgesi'nde gerçekleşti. Temmuz ayı yağışları Marmara Bölgesi'nde son 65 yılın en düşük seviyesine indi.

Geçen ay il geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 89 kilogramla Rize'ye düştü. Yalova temmuz ayında yağış gerçekleşmeyen tek il olarak kayıtlara geçti.

Yağışlarda normaline göre en fazla artış yüzde 100'den fazla artış ile Mersin ve Karaman'da, en fazla azalış yüzde 100 ile Yalova'da kaydedildi.

Bartın, Bilecik, Bursa, Düzce, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak'ta 65, Bolu'da 57, İzmir'de 39, Balıkesir, Çanakkale, Karabük ve Kastamonu'da son 18 yılın en düşük temmuz ayı yağışları gerçekleşti.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 Temmuz ortalamasında 3,2 gün olarak hesaplanırken, bu yıl temmuzda Türkiye genelinde ortalama 2,8 gün oldu.

Yağışlı gün sayıları Trabzon, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti, İstanbul, Sakarya, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinde ise yer yer 1 güne kadar düştü.

AA

