"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

"Eşi benzeri görülmemiş bir felaketin ilanı"

11 Ağustos 2025, Pazartesi 20:21
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek bunun, eşi benzeri görülmemiş bir felaketin ilanı olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, BFMTV'ye verdiği röportajda, "İsrail kabinesinin, Gazze kentine ve El-Mevasi kamplarına doğru operasyonlarını genişleteceğini ve (buraların) yeniden işgalini duyurması eşi benzeri görülmemiş vahamette bir felaketin ilanıdır ve kalıcı savaşta (yeni) bir aşamadır." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sivillerin ve Hamas'ın elindeki esirlerin, İsrail'in bu stratejisinin başlıca kurbanları olmaya devam edeceğini belirten Macron, Gazze için Birleşmiş Milletler (BM) yetkisi altında uluslararası bir koalisyon kurulması vurgusu yaptı.

Macron, "İsrail'in askeri operasyonlarına hayır. Terörizmle mücadele için, Gazze'yi istikrara kavuşturmak, halkını desteklemek için ve barış ve istikrar yönetimini hayata geçirmek için BM yetkisi altında uluslararası bir koalisyona evet." dedi.

Konunun BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ele alınması için Fransa'nın, ortaklarıyla çalışacağını kaydeden Macron, bunun Gazzeliler ve esirler için "kabul edilemez olan durumdan çıkmanın tek güvenilir yolu" olduğunu dile getirdi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

 

AA

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Eşi benzeri görülmemiş bir felaketin ilanı"

    Hamaney'e suikast tehdidini yineledi

    Balıkesir Sındırgı'da 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem

    BM: İsrail'in Gazze'yi işgal kararı Filistinliler için "felaket" olur

    Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Balıkesir-Sındırgı'daki depremden sonra 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildi

    Geceyi sokakta geçirdiler

    BMGK'nin daimi 5 üyesinden sadece ABD, İsrail'e desteğini sürdürdü

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Avustralya: Filistin Devletini tanıyacağız

    Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Sındırgı'da bir bina yıkıldı

    Söke-Kuşadası kara yolunda çökme meydana geldi

    Ahir zaman felaketlerinden kurtulmak

    Hac ön kayıt başvuruları yarın başlıyor

    Şiirin hakikati: Esma'ül Hüsna -2

    Ehl-i Beyt'in anlamı ve misyonu

    Almanların çoğunluğu Filistin’in ''şimdi'' devlet olarak tanımasını istiyor

    'Konuşursak çocuklarımız işinden olur'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Geceyi sokakta geçirdiler
    Genel

    BMGK'nin daimi 5 üyesinden sadece ABD, İsrail'e desteğini sürdürdü
    Genel

    Avustralya: Filistin Devletini tanıyacağız
    Genel

    Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'daki depremden sonra 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildi
    Genel

    BM: İsrail'in Gazze'yi işgal kararı Filistinliler için "felaket" olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.