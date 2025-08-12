"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" savundu

12 Ağustos 2025, Salı 12:49
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in "bir sonraki adıma" ilişkin kararı vermesi gerektiğini ancak Hamas'ın "Gazze'de kalamayacağını" savundu.

Trump, Axios haber sitesine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin telefonda açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal kararını destekleyeceğini doğrudan dile getirmese de Trump, "mevcut durumda Hamas'ın esirleri serbest bırakacağına inanmadığını" belirtti.

Trump, İsrail'in "bir sonraki adıma ve Hamas'ın Gazze'de kalıp kalamayacağına" ilişkin karar vermesi gerektiğini ancak kendisine göre, Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" iddia etti.

AA

Okunma Sayısı: 270
  • S.topuz

    12.8.2025 13:45:18

    HAMAS kendi topraklarında kalamayacaksa, binlerce insanların, savunmasız Mâsum Sivillerin, kadınların, bebelerin ve Dedelerin, hayvânât ve nebâtâtın katilleri, SORUMLUSU olan, Netanyahu ve ekibi O Kutsal topraklardan tamâmen uzaklaştırılmalı ve Uluslar arası Yüksek Mahkemede acele hesap vermeli, Vesselâm?? 😭😭😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

