"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

BM: İsrail'in Gazze'yi işgal kararı Filistinliler için "felaket" olur

11 Ağustos 2025, Pazartesi 14:00
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nde "askeri operasyonlarını" tüm bölgeye yayma kararının son derece endişe verici olduğunu ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

BMGK'nin daimi 5 üyesinden sadece ABD, İsrail'e desteğini sürdürdü
İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararı sonrası 2,3 milyon kişi dar alanda sıkıştırılacak
5 ülkenin ortak Gazze açıklamasına Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç de katıldı
BM ve İngiltere, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal kararına tepki gösterdi

 

BM Güvenlik Konseyinde Orta Doğu ve Filistin konulu oturum düzenlendi.

 

BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in söz konusu kararının "tehlikeli bir tırmanış" anlamına geldiğini, bunun tüm bölgeye yayılabilecek yeni bir felaketin fitilini ateşleyebileceğini söyledi.

 

Jenca, İsrail medyasında plana ilişkin yer alan haberlere göre Gazze Şeridi'nde yaklaşık 800 bin sivilin 7 Ekim'e kadar tahliye edilmesinin, bölgenin 3 ay kuşatma altında tutulmasının ve ardından merkezdeki kampların ele geçirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde "askeri operasyonlarını" tüm bölgeye yayma kararının son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Jenca, bu kararın milyonlarca Filistinli için felaket sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

Jenca, planın uygulanması halinde Gazze'de zorla yerinden edilmeler, ölümler ve yıkımların artacağını vurgulayarak, "BM'nin tutumu net. Gazze'deki insani acıyı durdurmanın tek yolu tam, derhal ve kalıcı ateşkestir." ifadelerini kullandı.

BM yetkilisi Jenca, "Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır ve öyle kalmalıdır" diyerek iki devletli çözümün uygulanması çağrısı yaptı.

"Bu artık yaklaşan bir açlık krizi değil. Düpedüz açlıktır."

BM İnsanı Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham da video konferans yoluyla oturuma katıldı.

Rajasingham, Gazze'deki "askeri operasyonların" genişletilmesi yönünde İsrail hükümetinin aldığı kararın ardından, saldırıların uzamasından, insani kayıplardan "son derece endişeli" olduğunu kaydetti.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'deki insani koşulların "korkunç ötesi" olduğunu aktaran Rajasingham, "Kalan az sayıdaki hayati yardım hattı, sürekli çatışmalar, zorunlu yer değiştirmeler ve yetersiz hayat kurtarıcı yardım nedeniyle çökmektedir." diye konuştu.

Rajasingham, özellikle de şiddetli yetersiz beslenmeye maruz kalan çocuklar arasında açlığa bağlı ölümlerin arttığına dikkati çekerek, "Bu artık yaklaşan bir açlık krizi değil. Bu, düpedüz açlıktır." dedi.

Askeri operasyonların daha da genişletilmesinin bölgedeki koşulları daha da kötüleştireceğini vurgulayan Rajasingham, ayrıca Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti ve ev yıkımlarının eşi görülmemiş, kaygı verici oranlarda devam ettiğini kaydetti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: İsrail'in Gazze'yi işgal kararı Filistinliler için "felaket" olur

    Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Balıkesir-Sındırgı'daki depremden sonra 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildi

    Geceyi sokakta geçirdiler

    BMGK'nin daimi 5 üyesinden sadece ABD, İsrail'e desteğini sürdürdü

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Avustralya: Filistin Devletini tanıyacağız

    Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Sındırgı'da bir bina yıkıldı

    Söke-Kuşadası kara yolunda çökme meydana geldi

    Ahir zaman felaketlerinden kurtulmak

    Hac ön kayıt başvuruları yarın başlıyor

    Şiirin hakikati: Esma'ül Hüsna -2

    Ehl-i Beyt'in anlamı ve misyonu

    Almanların çoğunluğu Filistin’in ''şimdi'' devlet olarak tanımasını istiyor

    'Konuşursak çocuklarımız işinden olur'

    Şeffaf komisyon kapalı toplandı

    KKM’nin maliyeti 60 milyar dolar

    Sinop, Mersin ve Denizli'deki orman yangınlarında son durum?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Balıkesir'deki 6,1'lik depremden sonra 4 üzerinde 3 deprem daha oldu: Ölü ve yaralılar var!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Geceyi sokakta geçirdiler
    Genel

    BMGK'nin daimi 5 üyesinden sadece ABD, İsrail'e desteğini sürdürdü
    Genel

    Avustralya: Filistin Devletini tanıyacağız
    Genel

    Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'daki depremden sonra 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildi
    Genel

    BM: İsrail'in Gazze'yi işgal kararı Filistinliler için "felaket" olur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.