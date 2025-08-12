Manisa, Çanakkale ve İzmir'e müdahale devam ediyor

Manisa'nın Soma ve İzmir'in Karaburun ilçesindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Merkez ve Dardanos'taki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğüne işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale Merkez, Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor."

Bakan Yumaklı, Manisa Soma ve İzmir Karaburun yangınlarının ise enerjisinin düşürüldüğünü, yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Manisa

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi yakınlarında dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Yangına sebep olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Orman yangınına sebep olduğu iddiasıyla 1 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltındaki şüphelilerin sayısı 2 oldu. Şüphelilerin orman yakınında spiral makinesiyle demir kestiği, yangının bu işlem sırasında çıktığı öne sürüldü.

Kozanlı Mahallesi'nin dün tahliye edildiği yangına müdahale sürüyor.

Alaşehir ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Badınca Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarının ise havadan ve karadan devam ettiği kaydedildi.

Çanakkale

Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Yangına havadan ve karadan çok sayıda personel ve iş makinesiyle müdahalede bulunuldu.

Yangında, dumandan etkilenen 77 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 kişi de tedbiren deniz ve kara yoluyla tahliye edildi.

Bazı binalar alevler arasında kalırken, bölge sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına karadan müdahale kesintisiz şekilde gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak, 6 helikopterle havadan da etkili müdahaleye başlandı. Şu an itibarıyla yerleşim yerleri için yakın bir tehlike bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Vali Toraman, açıklamasında "Çanakkale merkez Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor." ifadesine yer verdi.

Ayvacık ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları 2. gününde devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacı ilçesi Gemedere mevkisindeki çöplük alanda dün başlayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını arazözlerle sürdürüyor.

Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadeleye polis teşkilatı da destek verdi

Kepez beldesinde dün başlayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla mücadele çalışmalarında, Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Bursa, Edirne, İstanbul ve İzmir'den polisler görev aldı.

Polis ekipleri, Güzelyalı'daki yazlıklarda yaşayanların tahliyesine destek oldu. Ekipler, TOMA ile alevlerin sardığı evlerde ve ormanlık alanlarda söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangınla mücadele çalışmalarında, 5 il emniyet müdür yardımcısı, 20 şube müdürü, 65 rütbeli personel, 19 TOMA, 87 çevik kuvvet personeli ile 36 personelden oluşan 12 asayiş şube resmi ekibi, 18 personelden oluşan 6 asayiş şube sivil ekibi, 42 personelden oluşan 14 trafik ekibi, 152 personelden oluşan 10 adli birim sivil ekibi ve 5 motorlu trafik ekibi görev yaptı.

İzmir

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Dikili'de sitede çıkarak makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi'nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 arazöz ve 3 su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı site tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın kontrol altına alındı.