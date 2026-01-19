"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

İspanya'daki hızlı tren kazasında ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

19 Ocak 2026, Pazartesi 17:43
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kazada ölenlerin sayısının 39'a yükseldiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Endülüs özerk yönetimi ve Sivil Koruma kaynaklarına dayandırdığı haberde dün akşam Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde meydana gelen tren kazasının ardından 48 kişinin tedavi gördüğü, 12'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

 

Kazada ölenlerin sayısının ise 39'a çıktığı açıklandı.

Jandarmanın kriminoloji uzmanlarının, ölenlerin kimliklerini hem parmak izi hem de DNA analizi yoluyla tespit etmek için ekibe katılacağı duyuruldu.

Kazanın ardından Adamuz'da kurulan sahra hastanesinde 150'den fazla kişiye ilk yardımda bulunulduğu bildirildi.

200'den fazla sefer iptal edildi

İspanya demir yolu ulaşım şirketi Renfe, kaza sebebiyle Endülüs istikametindeki 200'den fazla seferin iptal edildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Malaga-Madrid seferini yapan hızlı trenin raydan çıktığı kazayla ilgili, "Son derece garip bir kaza." değerlendirmesinde bulundu.

Puente, trenin yeni olduğunu, rayların yenilendiğini ve kazanın düz hat üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Başbakan Sanchez, tüm programlarını iptal etti

Başbakan Pedro Sanchez, kaza nedeniyle bugünkü tüm programlarını iptal etti.

Sanchez'in gün içinde kaza bölgesine giderek yetkililerle görüşeceği bildirildi.

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu dün yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Adamuz yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden, 100 yolcu taşıyan, Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 323
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: ABD, hesap verme kaygısı taşımadan hareket ediyor

    Afganistan-Kabil Şahrı Nev bölgesinde patlama oldu: Çok sayıda kişi öldü

    İspanya'daki hızlı tren kazasında ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

    Kayseri-Malatya taşıt trafiğine kapatıldı

    Şanlıurfa'da yatak deposunda yangın çıktı

    Motorine dev zam

    Grönland’ı “işgal” planına tepki

    Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    Şili'de meydana gelen orman yangınlarında 18 kişi öldü

    Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni

    Gazze Komitesi yol haritası çiziyor

    Çok taraflı sistem tehdit altında

    Uyuşturucu baronları neden yakalanamıyor?

    Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları

    Çocukları koruyamadık

    Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı

    Siyasallaşmış bir yargı var

    Sefalette eşitlemek

    İspanya'da 2 hızlı tren raydan çıktı: 21 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Motorine dev zam
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni
    Genel

    Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları
    Genel

    Uyuşturucu baronları neden yakalanamıyor?
    Genel

    Çocukları koruyamadık
    Genel

    Dijital dünya yeni kamusal alan oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı
    Genel

    Siyasallaşmış bir yargı var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.