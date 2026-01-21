İsrail’den eğitime darbe

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil şehrine yönelik iki gündür devam eden baskınları ve operasyonları sebebiyle şehirdeki 26 okulda ve 3 anaokulunda eğitimin askıya alındığı bildirildi.

Söz konusu kararın, İsrail ordusunun El Halil şehrinin güney bölgesine baskın düzenleyerek kapsamlı bir sokağa çıkma ve kapatma uygulaması getirmesinin ardından alındığı vurgulandı. Yasağın bölgede okullara ulaşımda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalınmasına sebep olduğu kaydedildi. AA

