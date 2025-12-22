"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail'den İran'a tekrar saldırı tehdidi

22 Aralık 2025, Pazartesi 02:49
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a tekrar saldırabileceklerine işaret ederek "düşmanlarını gerektiği yerde, yakın ve uzak cephelerde" vuracakları tehdidinde bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, kuruluşundan beri İsrail'in yürüttüğü en uzun ve karmaşık "savaşın" merkezinde İran'ın olduğunu savundu.

İsrail'i yıkma planlarının arkasında İran'ın olduğunu öne süren Zamir, İsrail ordusunun "düşmanlarını gereken her yerde, yakın ve uzak cephelerde" vuracağı tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, İran'a yönelik yeni bir saldırı için planlar sunacağı iddia edilmişti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

Nisan ve Ekim 2024'te İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, bu ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

İsrail, 13 Haziran 2025'te ise İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılara başlamıştı.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının en az 627, yaralı sayısının da 4 binden fazla olduğunu bildirmişti.

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'in yaptığı açıklamaya göre, 28 kişi ölmüş, 1272 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

