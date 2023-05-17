"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İtalya'da sel afeti: 3 kişi öldü, 3 kişi de kayıp

17 Mayıs 2023, Çarşamba 17:00
İtalya'nın orta kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sellerde en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

İtalyan devlet televizyonun haber kanalı Rainews24'ün haberinde, Emilia Romagna bölgesini dünden bu yana ciddi şekilde etkileyen sel felaketinde en az 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde bulunan 3. kişinin cesedinin Alman bir kadına ait olduğu aktarıldı. Bölgedeki 14 nehir ve derenin yoğun yağış neticesinde taştığı aktarılırken, Faenza, Cesena ve Riccione gibi kentlerde cadde ve sokakların sel sularıyla kaplandığı görüldü.

Bölgede iletişimde ciddi aksaklıların kaydedildiği, pek çok yerde de elektrik kesintilerinin yaşandığı ve durumu kritik bazı yerlerde okullarda eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi. Sivil Savunma, selden etkilenen bölgenin çok geniş olduğunu ve kurtarma ekipleri için de riskler barındırdığını belirtti. Bolonya Belediyesi, yayımladığı duyuruyla halktan binalarının üst katlarına çıkmalarını tavsiye ederken, kesinlikle bodrum katı, garaj gibi zemin ve altındaki yerlere inmemelerini istedi. Denizcilik ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Emilia-Romagna bölgesi içinde en az 5 bin kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin dün öğle saatlerinde bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter'daki paylaşımında Emilia Romagna'da selden etkilenen yerler için hükümetin gerekeni yapacağını, ölenler için dua ettiğini ifade etti. Ülkede Emilia-Romagna bölgesi mayıs başında da şiddetli yağışların yol açtığı sellerden etkilenmiş, sel ve toprak kaymasında 2 kişi ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 130
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan’daki çatışmalar 33 gündür devam ediyor

    Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi - ABD: Patriot sistemi çalışabilir durumda
    📷

    Hayatını depremzedelere adadı

    Real Madrid'i 4-0 yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu

    Yetişkinler hipertansiyonu olduklarından habersiz

    'Seçmenin tercih hürriyeti sınırlandı'

    İddialar çok vahim

    Bu yüzyılın salgını: Dijital Demans

    Otobüs ve uçak bileti fiyatları yarışıyor

    Kira isterken mal sahipleri de vicdanlı olmalı

    İsrail suçunu kabul etti

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    İstanbul Havalimanı'nda sandıklar yeniden kuruldu

    Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    BM: Rekor hava sıcaklıkları kapıda

    Şehitlerimizi dualarla ebedi yolculuklarına uğurladık

    Sırbistan'da "bomba ihbarı" nedeniyle bazı okullar tahliye edildi

    İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı

    En çok turist ağırlayan 4. ülke olduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oy hırsızlığı”
    Genel

    İddialar çok vahim
    Mikail YAPRAK

    Sultan Süleyman’a kalmayan dünya
    Ahmet BATTAL

    Adalet talebi artarak devam etmeli
    Cevher İLHAN

    İkinci tur seçim stratejisi
    Faruk ÇAKIR

    Siyasete kapılmayan hocalar
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin ‘din adına’ siyaset yapanlara karşıyız!?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sorumluluk yatıştırmayı gerektirir
    Risale-i Nur'dan

    “Durmadan, dinlenmeden, yılmadan hizmet...”
    Süleyman KÖSMENE

    Adaletsiz güç zehirler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.