Japonya'da 7,2'lik şiddetli deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulunuldu.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi. JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu. Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi. AA

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