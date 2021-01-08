"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Londra'da 'acil durum' ilan edildi

08 Ocak 2021, Cuma 22:00
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için "acil durum" ilan edildi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını durdurmak için acil önlem alınmazsa gelecek birkaç hafta içinde hastanelerdeki yatakların tamamen dolacağını bildirdi. 

Han, Londra'daki durumun artık virüsün kontrolden çıkmasıyla kritik hale geldiğini vurgulayarak, "Her 30 Londralıdan birinde artık Kovid-19 var. Hemen harekete geçmezsek Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin kapasitesi aşılabilir ve daha fazla insan ölebilir." dedi.

Han, nisan ayındaki salgının zirvesine göre hastanelerde yüzde 35 daha fazla hasta olduğunun altını çizerek, "Acil durum ilan ediyoruz çünkü bu virüsün kentimize yönelik tehdidi kriz noktasında." ifadesini kullandı.

Londralıların büyük fedakarlıklar yapmayı sürdürdüğünü belirten Han, "kesinlikle şart değilse evden çıkılmaması" uyarısında bulundu.

Acil durum, "olağan işleyişin dışında ve can güvenliği, temel hizmetler, çevre veya ulusal güvenlik için ciddi zarar, hasar, aksaklık veya risk içeren durum" olarak tanımlanıyor.

5 Ocak'ta yeniden karantina ilan edilen ülkenin tamamında hastanelerin büyük bir baskı altında olduğu belirtiliyor.

Virüsün daha hızlı yayılan bir türünün etkisi altındaki İngiltere'de dün 1162 kişinin daha ölmesiyle can kaybı sayısı 78 bin 508'e çıkmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel salgında son gelişmeler

    Londra'da 'acil durum' ilan edildi

    Sokak kısıtlaması başladı

    'Biden'ın yemin törenine katılmayacağım'

    Koca: Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor"

    Onlar 45’inde emekli oldu

    Tonlarca patates depolarda çürüyebilir

    İsrail, Filistinlileri yok sayıyor

    BAE, Katar'a olan tüm sınırlarını yeniden açıyor

    İsrail tarafından gözaltına alındı

    Boeing, 2,5 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek

    Ukrayna, İran'dan tam ve detaylı açıklama istedi

    WhatsApp güncellemesi AB'yi etkilemiyor, Türkiye'deki kullanıcılar ise kabul etmek zorunda

    Zorbalık kaybetti, demokrasi kazandı

    Dünya genelinde son 24 saat

    'ABD Kongresini basanlar 'yerli terörist'

    '25. Ek Madde devreye sokulsun'

    'Aşı iki doz olarak uygulanacaktır'

    Fenerbahçe, Alanyaspor'u da mağlup etti

    İstanbul yeşile dönüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversiteler niye suskun?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Gezi deyip geçenlere
    Cevher İLHAN

    “Din üzerinden siyaset”in vahim akıbeti
    Süleyman KÖSMENE

    Kader, cebbar bir zalim midir?
    Faruk ÇAKIR

    Suları taşıyamadık...
    Şükrü BULUT

    İktidarı yanlış yerde arayan Türkiye muhalefeti…
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiridir
    Genel

    Zorbalık kaybetti, demokrasi kazandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.