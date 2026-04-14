Macaristan Avrupa’yı seçti

Macaristan’da Orban iktidarının 16 yıl sonra sona ermesiyle Magyar’ın zaferi, Avrupa liderlerince demokrasi ve hukuk devleti adına güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi.

Macaristan’da yaklaşık 16 yıldır iktidarda bulunan Viktor Orbán liderliğindeki yönetim, son seçimlerde önemli bir kırılma yaşadı. 2010’dan bu yana güçlü bir siyasî hakimiyet kuran Orbán, özellikle anayasa değişiklikleri, medya üzerindeki etkisi ve Avrupa Birliği ile yaşadığı gerilimlerle sık sık gündeme gelmişti.

Ancak son seçimlerde muhalefetin adayı Péter Magyar’ın elde ettiği zafer, ülkede yeni bir dönemin kapısını araladı. Avrupa liderleri, bu sonucu demokrasi, hukuk devleti ve Avrupa Birliği değerlerine dönüş yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdi.

İsrail’e destek vermiş Netanyahu’yu tutuklatmamıştı

Macaristan’da 2010’dan bu yana iktidarda bulunan ve uzun yıllar ülke siyasetinde belirleyici bir rol üstlenen Viktor Orbán yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararına rağmen Benjamin Netanyahu’yu Budapeşte’de ağırlamış, İsrail Başbakanı’nın Macaristan’da tutuklanmayacağını açıkça ilân etmişti.

Orbán, UCM’yi “siyasî bir mahkeme” olarak nitelendirmiş, ardından ülkesinin mahkemeden çekilme sürecini başlatacağını duyurmuştu. İsrail ile yakın ilişkilerini de öne çıkaran Orbán yönetimi, savunma iş birliğini derinleştirmiş, ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 150 İsrail şirketi bulunduğunu vurgulamış ve Gazze’deki süreçte Tel Aviv’e desteğini yinelemişti.

Haber Merkezi

Macar halkının demokratik ruhu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan’daki genel seçimi Magyar liderliğindeki Tisza’nın kazanmasının ardından sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu. Macaristan’ın “Avrupa’yı seçtiği” değerlendirmesini yapan von der Leyen, “Bir ülke Avrupa yolunu geri kazanıyor. Birlik daha da güçleniyor” ifadelerini kullandı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da “Rekor katılım, Macar halkının demokratik ruhunu gösteriyor” yorumunu yaptı.

Avrupa değerleri kazanıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformundaki hesabından, “Bugün Avrupa ve Avrupa değerleri kazanıyor. Tüm Macar vatandaşlarını tarihi bir seçim için tebrik ediyorum. Tüm Avrupalılar için daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” mesajını paylaştı.

Avrupa’ya bağlılık öne çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Macaristan’daki zaferi için tebrik etmek üzere Peter Magyar ile görüştüğünü belirtti. Macron, “Fransa, demokratik katılımın zaferini, Macaristan halkının Avrupa Birliği (AB) değerlerine bağlılığını ve Macaristan’ın Avrupa’ya olan bağlılığını memnuniyetle karşılıyor” ifadesini kullandı.

Macaristan “demokrasi” dedi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul de paylaşımında Macaristan’ın seçimde kararını verdiğini vurgulayarak Peter Magyar’ı tebrik etti. Macaristan ile güçlü, güvenli ve birleşik bir Avrupa için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Wadephul, “İnsanlar için zor kazanılmış demokrasinin ne kadar önemli olduğu, etkileyici katılım oranından anlaşılıyor” ifadesine yer verdi.

Hukuk ve demokrasi için umut verici sonuç

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, yaptığı tebrik paylaşımında, "Macar halkı konuştu. Bu, Macaristan ve AB için yeni bir adımı işaret ediyor; demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve Avrupa iş birliğinin yeniden tesis edilmesi yönünde umut veriyor" ifadelerini kullandı.

Millet iradesi kazandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Macaristan seçimlerini kazanan muhalefet lideri Peter Magyar'ı tebrik etti. İmamoğlu, "Zaferiniz, oyların korkudan daha güçlü olduğuna ve adaletin, ne kadar gecikirse geciksin asla yenilmediğine inanan hepimizin zaferi" dedi. Özel'se, "Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir. Halkın iradesi tek adamlardan güçlüdür" dedi.

Mücahit Birinci: AKP Orban’dan ders çıkarmalı

AKP eski Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Avukat Mücahit Birinci, Macaristan seçimleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Macaristan’ı Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye’ye siyasal yapı ve yönetim tarzı bakımından en çok benzeyen ülkelerden biri olarak tanımlayan Birinci, Orbán’ın uzun yıllardır iktidarda olmasının, iki ülke arasında benzer dinamikler oluşturduğunu ifade etti.

Birinci, bu sebeple seçim sonuçlarının yalnızca dışarıdan izlenecek bir gelişme değil, doğrudan ders çıkarılması gereken bir tablo olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Ertuğrul Özkök Orban'ı yazdı: Tek adam efsanesi çöktü

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Macaristan’da seçimleri kaybeden Victor Orban ile ilgili yazdığı yazısında Avrupa’nın ortasında seçimle bir demokrasi devrimi olduğunu söyledi. “Avrupa’nın en kudretli “Tek adam” rejimi de dün gece sandığa gömüldü” diyen Özkök, “Başbakan Orban ve rejimi, ağır bir sandık hezimeti ile gitti. Onunla birlikte 21’inci yüzyılın yeni nesil “Tek adam rejimlerinin” bazı efsaneleri de çöktü.

(*) Ne diyordu bu kâğıttan kaplan dekora inananlar? “Öyle bir rejim kurdu ki, seçimi kaybetse de bırakmaz, gitmez” diyorlardı. Oysa ne oldu? Paşa paşa gitti… O burnundan kıl aldırmayan güçlü lider; saha oyların yüzde 21’i sayılmışken, 16 yıllık kibrini sandığa kaldırıp, genç rakibini aradı ve “Kabul ettim ben yenildim” dedi.

Avrupa coğrafyası işte böyle bir şeydir… Kurduğunuz korku imparatorluğu böyle çatır çatır çöker bir gecede.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi