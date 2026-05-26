Artvin'de taşkın ve heyelan

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak sebebiyle çeşitli noktalarda taşkın ve heyelan meydana geldi.

İlçede dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sebebiyle Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Başköy ve Fındıklı köylerinden geçen bazı dereler taştı. Taşkınların yanı sıra çeşitli noktalarda oluşan heyelanlar sebebiyle bazı köy ve mahallelerin yolları ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü. İl Özel İdaresi Borçka Şantiye Şefliği ekipleri, iş makineleri yardımıyla kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. AA

