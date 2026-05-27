Gazze'de yıkılan camilerin enkazında ve çadır kamplarında Bayram Namazı...

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli, yıkılan camilerin enkazlarında, sokaklarda ve çadır kamplarında bayram namazını eda etti. On binlerce müslüman da İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da bayram namazını kıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail bombardımanında yerle bir edilen Huda Camisi'nin enkazı üzerinde Bayram Namazını kıldı.

Enkaz yığınları arasında toplanan Filistinliler, saldırılarda şehit olan yakınları için dua ederken çocuklar ve yaşlılar da yıkımın ortasında saf tutan kalabalıklar arasında yer aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da binlerce kişi, camilerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle sokaklarda ve enkaz alanlarında bayram namazı için bir araya geldi.

İsrail'in saldırılarında evlerini kaybederek çadır kamplara sığınan Filistinliler, bayram sabahına tekbirler eşliğinde uyandı. Çadırların arasında kurulan küçük mescitlerde ve açık alanlarda saf tutan Filistinliler, savaşın ve ablukanın gölgesinde bayram namazını eda etti.

Gazze kentinde de binlerce Filistinli, kent merkezindeki Saraya Meydanı'nda toplandı. Yıkılan binaların ve ağır hasar gören mahallelerin çevrelediği meydanda bayram namazı kılındı.

İsrail polisinin kısıtlamaları altında Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı kılındı

On binlerce Müslüman, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da yaklaşık 140 bin kişi bayram namazını kıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinliler, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, bazılarının ise girişine izin vermedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, Kudüs ve Filistin Müftüsü Muhammed Hüseyin'in kıldırdığı namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi.

Filistinliler bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan Hüda Camisi’nin enkazı yanında eda etti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan Cevret el-Akkad bölgesinde yüzlerce Filistinli, bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan el-Hüda Camisi'nin enkazı yanında eda etti.

İsrail sınırını belirleyen "Sarı Hat"a bir kilometreden daha az bir mesafede bulunan bölgede toplanan halk, caminin yıkıntıları arasında saf tuttu.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde az sayıda Filistinli bayram namazını kılabildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail askerlerinin kısıtlamaları nedeniyle az sayıda Filistinli Kurban Bayramı namazını eda edebildi.

İsrail askerlerinin Harem-i İbrahim Camisi'ne girişine izin vermediği çok sayıda Filistinli, bayram namazını kılmak için başka camilere gitmek zorunda kaldı.

İsrail güçlerinin cami çevresinde Filistinlilerin bulunduğu alanlara attığı ses bombaları, bayram namazı sırasında kısa süreli panik ve yoğunluğa neden oldu.

El Halil Valisi Halid Dudin, yaptığı açıklamada, "İsrail'in uygulamaları nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde bayram namazına katılım normalin yüzde 30'unun altına düştü." dedi.

Dudin, İsrail’in uygulamalarının ibadet özgürlüğünü kısıtladığını ve camiye erişimi engellediğini vurguladı.

Beytüllahim Müftüsü Şeyh Abdülmecid el-Amarne de Filistin halkının tüm baskılara rağmen varlığını sürdürdüğünü, dini mekânlara yönelik kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının aylık raporuna göre, İsrail makamları nisan ayı boyunca Harem-i İbrahim Camisi’nde ezan okunmasını 91 kez engelledi.

Harem-i İbrahim Camisi'nin yarısı sinagoga çevrildi

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin altındaki mağarada Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sara’nın kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan fanatik bir Yahudi'nin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El-Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El-Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.

Gazze'de Filistinlilerin büyük bölümü bu yıl da kurban kesemedi

Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin büyük bölümü İsrail'in ablukası, canlı hayvan ithaline izin vermemesi ve saldırıların yol açtığı ekonomik çöküş nedeniyle Kurban Bayramı'nda bu yıl da kurbanlık kesemedi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri süren saldırıları nedeniyle Gazze'de hayvancılık sektörünün büyük ölçüde zarar görmesi, çiftliklerin ve ahırların tahrip edilmesi, yem ve veterinerlik malzemelerinin girişinin engellenmesi sonucu mevcut hayvan varlığının ciddi oranda azaldığı belirtiliyor.

Tüm bu nedenlerle pazarlarda kurbanlık hayvan sayısının oldukça sınırlı kaldığı, buna karşın fiyatların fahiş seviyelere yükseldiği ifade ediliyor.

Satıcılar, İsrail'in Gazze'ye canlı hayvan girişini engellemesinin arzı ciddi şekilde düşürdüğünü, yerel üretimin ise ihtiyacı karşılamaktan uzak kaldığını belirtiyor.

"İnsanların çoğu, pazara sadece kurbanlıkları görmek için geliyor, satın alma güçleri yok"

Canlı hayvan satıcısı Kamil Ebu Mendil, Gazze'de yaşayanların büyük bölümünün kurbanlık satın alamadığını söyledi.

Ebu Mendil, "Gazze'de zaten çok sınırlı sayıda kurbanlık hayvan bulunuyor, fiyatlar da aşırı yüksek. İnsanların çoğu, pazara sadece kurbanlıkları görmek için geliyor, satın alma güçleri yok. dedi.

Kurbanlık fiyatlarının Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları öncesine göre katbekat arttığını vurgulayan Ebu Mendil, bazı koyunların fiyatının 20 bin şekele (yaklaşık 6–7 bin dolar) kadar çıktığını ifade etti.

“Eskiden kurban çoğu ailenin gücü yettiği bir ibadetti”

Filistinli Muhammed Hattab ise İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de ekonomik koşulların çok ağırlaştığını belirterek, "Eskiden kurban çoğu ailenin gücü yettiği bir ibadetti, bugün ise fiyatlar çok yüksek." dedi.

Hattab, pazarlara gelenlerin büyük bölümünün sadece fiyatları görmek ve bayram atmosferini hissetmek için burada olduğunu dile getirdi.

Hayvancılık sektörü çökme noktasında

Gazze Tarım Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2023 öncesi dönemde her yıl on binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan bölgeye giriş yaparken, İsrail'in saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle bu sayı neredeyse tamamen durmuş durumda.

İsrail saldırılarında ahırların ve yem depolarının tahrip edilmesi, ayrıca canlı hayvan ve yem girişinin engellenmesi sektörün çökme noktasına gelmesine neden oldu.

Yetkililer, mevcut durumun yalnızca fiyatları artırmadığını, aynı zamanda Gazze'de hayvancılığın sürdürülebilirliğini de ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.