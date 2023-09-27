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27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangın faciaya dönüştü: 93 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

27 Eylül 2023, Çarşamba 12:00
Irak İçişleri Bakanlığı, Musul'da bir düğün salonunda çıkan yangında can kaybının 93, yaralı sayısının ise 100 olduğunu açıkladı. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Irak İçişleri Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, yaptığı basın açıklamasında, düğün salonundaki yangında vefat edenlerin sayısının 93 olduğunu belirtti.

Yangında 100 kişinin yaralandığını aktaran Maan, hastanede yatanların sayısının ise 69 olduğunu kaydetti.

Maan, Musul'daki düğün salonu yangınının bir suçtan kaynaklı olmadığını, olayın güvenlik prosedürlerine uyulmaması sonucu meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde 4 düğün salonu sahibi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA, daha önce Musul Sağlık Dairesi'ne dayandırdığı haberinde, yangında ölü sayısının 100 olduğunu duyurmuştu.

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Irak Cumhurbaşkanı "soruşturma" istedi

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Musul'daki düğün salonu yangınına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reşid'in, "Hamdaniye ilçesindeki evlatlarımıza yönelik yaşananlar acı verici bir faciadır. Bu olay tüm Iraklıların kalbini yaraladı." ifadelerini kullandı.

Reşid, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılmasını istedi.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, dini mercinin Musul Hamdaniye'de yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyduğu aktarıldı.

Ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi

Öte yandan, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, yangın nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.

İçişleri Bakanı Şammari: Yangının sebebi havai fişekler

Irak İçişleri Bakanı Abdulemir eş-Şammari ise olay yerinde yaptığı açıklamada, söz konusu salonda güvenlik prosedürlerine uyulmadığını ve düğün sırasında kullanılan havai fişeklerin salondaki yangına neden olduğunu söyledi.

Yangın sonucu ateş alan salonun tavanının düğüne katılanların üzerine çöktüğünü aktaran Şammari, güvenlik şartlarına uyulmaması noktasında suçlu olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Düğün salonu sahibinin yakalanması için operasyon başlatıldı

Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdullah Ramazan Atiye de olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atiye, yangına ilişkin inceleme başlattıklarını ve ilk belirlemelere göre salonun düğün etkinliği için elverişli bir yer olmadığını belirtti.

Olay sonrası düğün salonu sahibinin yakalanması için operasyon başlattıklarını kaydeden Atiye, salonda çalışan 9 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını söyledi.

Atiye, düğün salonu sahibinin Erbil’e kaçtığını öğrendiklerini ve bu kişinin yakalanması için IKBY makamlarıyla temas halinde olduklarını ifade etti.

AA

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