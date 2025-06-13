Cezaevleri nüfusu 34 şehri geçti

Türkiye’de cezaevlerindeki nüfus son 50 günde 13 bin 867 kişi artarak 2 Haziran itibarıyla 416 bin 927’ye ulaştı. Bu sayı, Türkiye’nin 34 ilinin nüfusunu geride bıraktı. Hükümlü ve tutuklu sayısındaki artışın ardından gözler, cezaevlerindeki ciddi kapasite sorununa çevrildi.

Adalet Bakanlığı’nın son bütçe verilerine göre, 2020-2025 döneminde cezaevi inşaatları için 6 milyar 851 milyon TL kaynak ayrıldı. Kadın ve çocuk mahkûmların sayısı da dikkat çekici. Cezaevlerinde 18 bin 727 kadın bulunurken, 4 bin 293 çocuk tutuklu veya hükümlü durumda. Hukukçular, cezaevlerinin doluluğunun temel hak ihlâlleri açısından gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. BirGün

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