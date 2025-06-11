4 liralık iç borç ödemesinin 3 lirası faize gitti

Faiz ödemeleri toplam iç borç servisinin yüzde 74’üne geldi. Anapara ödemelerinin ise yüzde 295’ine ulaştı. 2025 yılı ilk çeyrekte 117 milyar ana para borç ödenirken, bunun 3 katına yakın düzeyde, 346,4 milyar lira faiz ödendi.

Son yıllarda, dış borçlanmada zorlanıldığı için, dış borçlanma azaldığı için, dış borç ana para ve faiz ödemelerinde tablo olumlu. Dış borca faiz ödemeleri toplam servisin yüzde 26,9’u, anapara ödemelerinin ise yüzde 36,7’si düzeyinde. 2025 yılının tamamı için programlandığı gibi gerçekleşirse dış borçta da faiz ödemeleri toplam servisin yüzde 35,7’isine, ana para ödemelerinin ise yüzde 55,6’sına ulaşacak.

Ana paranın 3 katı faiz ödeniyor

Ekonomi’den İbrahim Ekinci konuyla ilgili yazdığı yazısında, “Bu yıl ilk üç ayın rakamları belli. Bozulma sert. 2025 yılı ilk çeyrekte faiz ödemeleri toplam iç borç servisinin %74,7’isine ulaşmış görünüyor. Yani her 4 liralık ödemenin 3 lirası faize gitmiş. Başka bir ifade ile faize giden ödememe, ana para ödemesinin 3 katına ulaşmış. (...) 2024 yılında dış borç faiz ödemeleri toplam borç servisinin yüzde 39,8’i, düzeyindeydi. Bu yılın ilk çeyreğinde %26,9’u düzeyinde gerçekleşme oldu. Yılın tamamı için program %35,7’si düzeyinde olması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

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