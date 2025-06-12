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İzmir Büyükşehir Belediyesinde 1030 işçi, işten çıkarılacak

12 Haziran 2025, Perşembe 14:42
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz." dedi.

Egemenlik Evi Çetin Emeç Basın Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Tugay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun görevi bıraktığında belediyede yaklaşık 26 bin 500 kişinin çalıştığını belirten Tugay, kendisinin görevi 37 bin 700 çalışanla devraldığını, şu an ise yaklaşık 34 bin 218 personelin bulunduğunu söyledi.

Aylık gelirlerinin toplamda 3 milyar 800 milyon lira olduğunu bildiren Tugay, bunun 3,5 milyar liralık kısmının işçilere ve şirket çalışanlarına maaş, SGK ve vergi ödemeleri olarak verileceğini, geri kalan kısmın ise sözleşmeli memurlara ve kadrolu işçilere ödeneceğini anlattı.

Kendisinden önceki belediye başkanı ile Belediye İş Sendikası yönetimi arasında seçimden 5 gün önce toplu iş sözleşmesi imzalandığını hatırlatan Tugay, şunları kaydetti:

"Bahsedilen artışların belediye bütçesini aşırı zorladığını, hem İzmir'deki şube başkanlarına hem de genel başkana ilettik. Ancak olumlu yanıt alamadık. Bizden önce imzalanan artışın günün şartlarına uygun olmadığını ve güncellenmesi gerektiğini söyleyerek dava açtık. Belediyelerde çalışan Belediye İş Sendikası üyelerinin en düşük maaşı 80 bin civarında. Bu rakam eylül ayından itibaren 130 bin liraya ulaşacak. Sendika temsilcilerine bu durumu düzeltmezseniz 'üyeniz olan bazı çalışanlarla yolumuzu ayırmak zorunda kalacağımızı' söyledik. Olumlu dönüş yapan olmadı. İlgili iş yasasından aldığımız mevzuat hakkıyla yasal hakkımızı kullandık. 1 ay öncesinden bildirimde bulunduk. Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz."

Cemil Tugay, geçen 5 yıl içinde işe alınmış olan sendika yöneticilerinin yakınlarının da işten çıkarılacağını aktardı.

Bir basın mensubunun sendika ile anlaşma sağlanırsa işten çıkarmalar durdurulur mu sorusu üzerine Tugay, "Mart ayındaki artışın iptalini önerdik, o yapılmadı. Bundan sonra eylül ayında artış var. Hiç olmazsa bunun durdurulmasını talep ediyoruz. Sendika artışı durdurursa yani 'en düşük 130 bin liraya kadar çıkacak olan rakamları sendika aşırı buluyoruz' derse, toplu işten çıkarmayı düşünmeyeceğiz." diye konuştu.

Kendi döneminde belediyeye ne kadar kişi aldığı yönündeki soruyu ise Tugay, "1900'un altında bir istihdamımız oldu. Onları da zorunlu ihtiyaçlardan aldık. Büro elemanı çoktu, saha elemanı azdı. Pozisyon değişikliği de oldu." şeklinde yanıtladı.

AA

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