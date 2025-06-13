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13 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Emekliler: Ekonomik krizin sorumlusu değiliz

13 Haziran 2025, Cuma 01:51
Edirne Emekliler Derneği Başkanı Sait Dayıoğlu, emeklilerin düşük maaşla yaşamaya mecbur edilmesine tepki göstererek, “Ülkemizdeki ekonomik krizlerin sorumlusu biz değiliz” dedi.

Saraçlar Caddesi’nde toplanan emekliler ellerinde pankartlarla slogan attı. Taleplerini haykıran emekliler, “İnsanca yaşamak istiyoruz” pankartı açtı.

Edirne Emekliler Derneği Başkanı Sait Dayıoğlu, emeklilerin açlık sınırının altına maaş aldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Emeklilerin ve hak sahiplerinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca mağdur edilenlerin hak ve çıkarlarının korunması için mücadele ederek emeklilerin bir çatı altında birleşmesi ve dayanışması amacımızdır. Ekonomik krizleri bahane ederek açlık sınırı 25 bin 92 kuruş iken, emeklilerin 14 bin 469 TL en düşük maaşla yaşamasını istemesi insanlık dışıdır. TÜİK tarafından açıklanan düşük enflasyon yüzdeleriyle ikinci yarıyıl zamları açıklanırken taban maaş uygulaması ile sıfır zam uygun görülmektedir. Ülkemizdeki ekonomik krizlerin sorumlusu biz değiliz.”

Seyyanen zam ve taban maaş eşitliği şart

Dayıoğlu, emeklilerin taleplerini ise şöyle sıraladı: “Çalışanlara verilen seyyanen zam, güncel haliyle düzenlenerek biz emeklilere de verilmelidir. İntibak yasası yeniden güncellenerek haklarımız geriye dönük olarak ödenmelidir. Muayene ve ilaç katkı payları kaldırılmalıdır. En düşük emekli aylığı asgarî ücrete eşitlenmeli, taban maaş uygulaması kaldırılmalıdır. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri en az asgarî ücret düzeyinde olmalıdır. Yapılan zamlar tüm emekli kesimine aynı oranda yansıtılarak ödenmelidir. İşçi ve kamu çalışanlarına verilen sendika ve toplu sözleşme hakkı emeklilere de verilmelidir.”

Edirne - Anka

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