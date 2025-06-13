Kudüs Patriği: Vahşeti akıl almıyor - İtalya: Gazze’deki durum kabul edilemez

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail hükümetinin Gazze’de yürüttüğü politikanın “akıl almaz ve kabul edilemez” olduğunu ve bunun açık şekilde söylenmesi gerektiğini belirtti.

Gazze’de durumun, felaket boyutunda olduğunu ifade eden Kardinal Pizzaballa, temiz su ve hijyen sıkıntısı olduğunu, hava sıcaklıklarının arttığını, gölgede dahi 40 derece sıcaklık olduğunu ve bunun ek sıkıntılara yol açtığını dile getirdi. Kudüs Latin Patriği, bölgeye yardım konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ancak bunun basit bir konu olmadığını, bazen kendisinin “güçlü bir acizlik” duygusu hissettiğini söyledi. Roma - aa

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İtalya Cumhurbaşkanı: Gazze’deki durum kabul edilemez

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Gazze’deki drama dikkat çekerek, “Gazze’deki durum kabul edilemez” dedi.

Filistin’deki soruna bir çözüm bulmak için Arap ülkelerini de dahil ederek hızlı bir değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Mattarella, “Hemen bir ateşkese varmalı ve Hamas tarafından tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

Mattarella, iki halk ve iki devletli çözüme işaret ederek, “İki halk, iki devletli çözüm bu durumda ulaşılamaz gibi görünebilir ancak uygulanabilir tek yoldur. Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olmalarına olanak tanıyan ve aynı zamanda İsrail’in güvenliğini de güvence altına alan tarihsel bir perspektif sunmak için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. Roma - aa