'Bayramda yazılan cezalar iptal edilebilir'

Türkiye’de yerli radar sistemi Trafidar’ın kestiği trafik cezaları hukukî açıdan geçersiz olabilir.

Bekleme yapma, cezanı öde! Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği, sistemin uluslararası teknik belgelerinin açıklanmadığını belirterek cezaların mahkemelerde iptal edilebileceğini ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram tatili boyunca kesilen trafik cezalarına “Vatandaşa tuzak kurulmamalı” diyerek tepki gösterdi. Yetkililerden Trafidar’ın teknik belgelerinin kamuoyuyla paylaşılması ve hukukî belirsizliklerin giderilmesi bekleniyor. Haber Merkezi

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