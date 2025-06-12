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12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Netanyahu'dan ''Osmanlı'' açıklaması

12 Haziran 2025, Perşembe 12:00
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek." dedi.

Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin ziyareti dolayısıyla İsrail Meclisi'nde (Knesset) konuştu.

İsrail Meclisi genel kurulunda konuşan Netanyahu, Arjantin'in 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında Yahudiler için bir sığınak haline gelmeye başladığını ve sadece Doğu Avrupa'dan değil, Osmanlı İmparatorluğu'ndan da Yahudilerin ekonomik sıkıntılardan ve "antisemitizm"den kaçtığını iddia etti.

Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsederken "Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da, Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yahudilerin Arjantin'e yerleşmesi ve koloniler kurması konusunda büyük sermaye harcayan Maurice de Hirsch'e değinen Netanyahu, Thedor Herzl'in Arjantin'i tercih etmemesine rağmen buranın Yahudiler için çok önemli olduğunu belirtti.

Netanyahu, Doğu Kudüs'ün 1967'deki işgaline işaret ederek, "58 yıl önce Kudüs'ü yeniden birleştirdik ve buradaki tüm dostlarım adına söz veriyorum, bir daha bölünmeyecek." iddiasında bulundu.

İsrail'in Doğu Kudüs'te Müslüman ve Hıristiyan Filistinlilerin inanç ve ibadet özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiğinin bilinmesine karşın Netanyahu, İsrail'in Kudüs'te inanç özgürlüğünü sağlayan devlet olduğunu savundu.

Netanyahu, konuşmasında İran'a yüklenerek İsrail'e karşı bir savaş yürüttüğünü iddia ettiği İran'ı "büyük ölçüde çökerttiklerini", fakat tehdidin devam ettiğini ileri sürdü.

AA

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