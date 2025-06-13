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13 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Yoksulluk sona ermeden çocuk işçilik bitmez

13 Haziran 2025, Cuma 01:58
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, “Yoksulluk sona ermeden çocuk işçilik bitmez” dedi.

Çocuk işçiliğin her yıl artmaya devam ettiğini, MESEM’lerde eğitim adı altında çocuk işçiliğin meşrulaştırıldığını ifade eden Tanal, “Ne Anayasa ne de uluslararası sözleşmeler ülkemizdeki çocukları korumuyor çünkü iktidar çocuk işçiliğine karşı gerçek bir mücadeleyi ortaya koymuyor” dedi. Çocukların çalışırken şiddete uğradığını ifade eden Tanal, “Çocukların eğitim, sağlık ve yaşam hakları ellerinden alınıyor. Anayasanın 42. maddesi kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamayacağını söylüyor ancak gerçek böyle değil! Başta MESEM’ler eliyle çocuklar eğitimden koparılıyor. Devlet çocuk işçiliği ile mücadele edeceği yerde eğitim adı altında çocuk işçilik teşvik ediliyor” diye konuştu.

Ankara - Mehmet Kara

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