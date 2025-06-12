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12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

LGS'ye 1 milyonun üzerinde başvuru yapıldı

12 Haziran 2025, Perşembe 16:20
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla öğrenci başvuru yaptı.

MEB tarafından resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirilecek.

 

Toplamda 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığı sınava, katılım zorunluluğu bulunmuyor.

Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yönlendirilecek.

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek.

Türkiye saati ile saat 09.30'da başlayacak birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

"Kimlik belgesi bulundurmak zorunlu"

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek.

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

Yerel yerleştirme süreci

Sınava katılmayan öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

 

AA

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