Myanmar'daki art arda iki büyük deprem: Ölü sayısı 1000'i geçti - Depremler Çin'de de Tayland'da da hissedildi

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1002'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 376'ya ulaştığı bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetimden yapılan açıklamaya göre, depremlerde şu ana kadar 1002 kişinin öldüğü, 2 bin 376 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Öte yandan depremin şiddetli hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 6 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı belirtildi.

Merkez üssü Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi olan depremlerde ölenlerin sayısı 1000'i aşarken can kayıplarının daha fazla artmasından endişe ediliyor.

Depremler, Myanmar ve Tayland dışında Çin'in Myanmar'a komşu Yünnan eyaletinin bazı bölgelerinde de hasara sebep oldu. Sarsıntıların yaralanmalara yol açtığı eyalette henüz can kaybı bildirilmedi.

Manastır, baraj ve köprü yıkıldı

Depremin en şiddetli hissedildiği, Myanmar'ın en büyük ikinci şehri olan Mandalay'de aralarında tarihi Budist manastırı Ma Soe Yane'nin olduğu çok sayıda binanın yıkıldığı ve altyapının zarar gördüğüne ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Chirstian Aid yardım kuruluşu, sahadaki temsilcilerinin, şehirdeki bir barajın yıkıldığı ve alçak kesimlerde su seviyesinin yükselmekte olduğunu bildirdiğini aktardı.

Depremin merkez üssü Sagaing bölgesinde, 90 yıllık bir köprünün yıkıldığı, Mandalay ve Yangon şehirlerini birbirine bağlayan karayolunun hasar gördüğü kaydedildi.

Başkent Neypido'da da aralarında dini tapınakların olduğu yapıların depremde zarar gördüğü ifade edildi.

Askeri yönetimin Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, depremin vurduğu bölgelerde hastanelerde acil kan ihtiyacı olduğunu belirterek, kan bağışı çağrısında bulundu.

Çin, Rusya ve Hindistan yardım ekiplerini sevk etti

Myanmar'daki askeri yönetimin depremin ardından yaptığı uluslararası yardım çağrısından sonra ülkeler kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini sevk etmeye başladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Yünnan eyaletinden 37 kişilik yardım ekibi sabah saatlerinde Myanmar'ın Yangon şehrine ulaştı. Beraberinde ısı detektörleri, deprem uyarı sistemleri ve dronlar taşıyan ekibin kurtarma ve afet yardım faaliyetlerine destek olacağı kaydedildi.

Rus ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya'nın Acil Durum Bakanlığı da 120 kurtarma görevlisi ve yardım malzemeleri taşıyan iki uçağı bölgeye sevk etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, ülkesinin bir kurtarma ekibi ve sağlık ekibi ile birlikte battaniye, muşamba, hijyen kitleri, uyku tulumları, güneş enerjisiyle çalışan lambalar, gıda paketleri ve mutfak gereçleri gibi ihtiyaç malzemelerini gönderdiğini duyurdu.

BM, 5 milyon dolar acil durum fonu ayıracak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Acil Durum Yardım Koordinatörlüğü, bölgedeki afet yardım faaliyetleri için 5 milyon dolar acil durum fonu ayrıldığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, depremin halihazırda 20 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu Myanmar'daki insani durumu daha fazla zorlaştıracağını öngördüklerini belirtti.

Myanmar'daki askeri yönetim afet nedeniyle 6 bölgede acil durum ilan ederken halen iç savaş içindeki ülkenin bazı bölgelerine yardım ulaştırılıp ulaştırılamayacağı bilinmiyor.

Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin depremin en fazla yıkıma yol açtığı Mandalay ve Sagaing bölgeleri ile güneydeki Şan eyaletinde elektrik hatlarının hasar görmesi sebebiyle erişimde sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, sahadan gelen ilk raporlarda depremlerin büyük hasara yol açtığının bildirildiği aktarıldı.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremler Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilmişti.

"Binlerce kişi yerinden olacak"

Uluslararası Kurtarma Komitesi Bölge Direktörü Muhammed Riyas, Myanmar'daki depremin yıkıcı etkisinin binlerce kişiyi yerinden edeceğine, bu insanlara acil barınma, gıda ve sağlık yardımı sağlanması gerekeceğine dikkati çekti.

İletişim ve ulaşım hatlarının kesilmesi nedeniyle deprem bölgesinden sağlıklı bilgi alınamadığını, bu yüzden depremin yol açtığı yıkımın boyutlarını anlamanın günler süreceğini ifade eden Riyas, "Meskenlerdeki ve altyapıdaki yıkımı, can kayıplarının ve yaralanmaların topluluklarda yarattığı tahribatı azımsamamamız gerek." dedi.

Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin, depremin en fazla yıkıma yol açtığı Mandalay ve Sagaing bölgeleri ile güneydeki Şan eyaletinde, elektrik hatlarının hasar görmesi sebebiyle erişimde sıkıntılar yaşadığı vurgulandı.

Açıklamada, sahadan gelen ilk raporlarda depremlerin büyük hasara yol açtığının bildirildiği aktarıldı.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremler Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, depremlerde ölenler için Myanmar'a başsağlığı diledi

Şi, mesajında, Çin hükümeti ve halkı adına, yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ve afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çin ve Myanmar halklarının kardeşlik bağıyla birbirine bağlı, üzüntüyü ve sevinci paylaşan bir topluluk olduğunu belirten Şi, Myanmarlıların afetin üstesinden gelerek yurtlarını en erken sürede yeniden inşa etmelerine destek sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Myanmar hükümeti ve halkının zorlukların üstesinden geleceğine ve evlerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğine inanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in Myanmar'daki Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun depremin ardından acil durum mekanizmasını derhal devreye soktuğu ve depremden etkilenen Çin kuruluşları, şirketleri ve vatandaşlarına destek için harekete geçtiği bildirildi.

Depremler Çin'de de hissedildi

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında dün öğle saatlerinde 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilen depremler nedeniyle şimdiye dek Myanmar'da 1002, Tayland'da 6 kişi ölürken Çin'de can kaybı bildirilmedi.

Depremler Çin'in Myanmar'a komşu Yünnan ve sınıra yakın konumdaki Sıçuan eyaletlerinde hissedilirken, sınırdaki Ruili şehrinde bazı evlerde hasar meydana geldi.