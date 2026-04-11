"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

"NATO, ABD'nin çıkarlarına uygun"

11 Nisan 2026, Cumartesi 10:50
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO'nun "ABD'nin çıkarlarına uygun" olduğunu ve Avrupa ülkelerinin de İttifak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Körfez ülkelerine yaptığı ziyareti tamamlayan Starmer, İngiltere'ye dönmeden önce Katar'da basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, ziyaret kapsamında, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılara ilişkin Körfez ülkeleri liderleriyle "toplu meşru müdafaa" konusunu görüştüğünü aktardı.

Starmer, "Bu çatışma bir nesil boyunca kimliğimizi belirleyecek ve biz buna mukavemetle karşılık vermeliyiz, vereceğiz de." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Starmer'a, "Trump ile NATO'dan çekilme tehditlerini konuştunuz mu?" sorusu yöneltildi.

Keir Starmer, NATO'nun çok güçlü destekçileri olduklarının altını çizerek, şunları paylaştı:

"Uzun süredir (NATO için) daha fazlasını yapmamız gerektiği yönünde görüşlerimi dile getiriyorum. Bu, dünyanın bugüne kadar gördüğü en etkili askeri ittifaktır. Biz Avrupalılar daha fazlasını yapmalı mıyız? Evet, son iki yıldır bu görüşü Avrupa'daki ortaklarımıza da diğer herkese olduğu kadar dile getiriyorum. Bu görüşü savunmaya devam ediyoruz."

Starmer, "Bu (NATO), Amerika'nın da çıkarına uygun mu?" sorusuna ise "Bu, ABD'nin de Avrupa'nın da çıkarına uygun. NATO, on yıllardır bizi başka türlü olacağımızdan çok daha güvende tutan savunma ittifakıdır. Dolayısıyla, NATO'nun güçlü destekçileriyiz ve her zaman daha güçlü destekçileri olacağız." yanıtını verdi.

AA

Okunma Sayısı: 355
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İspanya, Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık verdi
    Genel

    Ankara’da dev ekranlarda Risale-i Nur reklâmı
    Genel

    Bursa Kitap Fuarı ziyaretçilerini bekliyor
    Genel

    Volker Türk: Ateşkesin ilanından 6 ay sonra dahi Gazzeliler güvende değil!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran: İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok
    Genel

    Sincan'da ilaç fabrikasında yangın çıktı
    Genel

    "NATO, ABD'nin çıkarlarına uygun"
    Genel

    Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.