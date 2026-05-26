"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle "turuncu alarm"

26 Mayıs 2026, Salı 14:10
Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin "turuncuya" yükseltildiği açıklandı.

Fransa'da dün etkili olan aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor.

Ülkenin meteoroloji servisi Meteo France, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesini "turuncuya" yükseltti. Gün içinde hava sıcaklığının 36 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Fransız Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon konuk olduğu Fransız TF1 kanalında, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirdi.

Fransa Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari, konuk olduğu RMC kanalında, gelecek günlerde hava durumunun gidişatına göre bazı spor müsabakalarının iptal edilebileceğini duyurdu.

Paris-Nice arasında sefer yapan bir tren, dün elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 4 saat durdu. Klima sistemi devre dışı kalan trendeki yüzlerce yolcu, sıcak hava nedeniyle personel tarafından trenin dışına çıkarıldı.

AA

Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB: Kiev'den ayrılmıyoruz

    Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle "turuncu alarm"

    Belçika'da trenle okul servisi çarpıştı: 4 kişi öldü - "En ciddi hemzemin geçit kazalarından biri"

    'ABD'nin İran'la "kötü anlaşma" yapmasına izin vermeyeceğiz'

    İran: Hava sahamızı ihlal eden ABD'ye ait İHA düşürüldü

    Yapay zekâ sosyal hayatı etkiliyor

    Hacılar için Arafat günü

    Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem

    İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?

    'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor'

    Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye et

    27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin

    Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor

    Gazze’deki durum daha da kötüleşti

    Siyaset gençlerle ilgilenmiyor

    Artık kimse güvende değil

    Netanyahu, Lübnan'a saldırıların arttırılması talimatını verdi

    Osmaniye Sumbas'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor
    Genel

    27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin
    Genel

    Artık kimse güvende değil
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze’deki durum daha da kötüleşti
    Genel

    Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun
    Genel

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye et
    Genel

    'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.