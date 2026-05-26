"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2026 SALI - YIL: 57

Yapay zekâ sosyal hayatı etkiliyor

26 Mayıs 2026, Salı 10:47
Yapay zekanın hayatın her alanını etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Chul Han, Hariri, Asimov gibi düşünürlerin dudak uçuklatan tahminlerine de dayanak olduğunu hatırlattı. Yılmaz, teknolojiyi takip etmekle birlikte değerlerin canlı tutulmasının önemini vurguladı.

İstanbul - Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin davetlisi olarak öğrencilerle buluştu ve konferans verdi. Yılmaz konuşmasında yapay zekanın hayatımızı ne kadar derinden etkilediğini örneklerle anlattı. 

Dudak uçuklatan tahminlere zemin hazırladı

Yirminci yüzyıl teknolojinin lineer gelişim sergilemesine rağmen yirmi birinci yüzyılda teknolojinin üstel bir artışına şahit olduğumuza dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “1956’dan bu yana çalışılan yapay zeka (AI) bir takım tezlerin ortaya koyduğu vizyonla fütüristik filozofların dudakları uçuklatan öngörülerine zemin hazırlamıştır. Chul Han, Hariri tezlerini klasik yapay zekaya, Aydın ise Organoid zekaya temellemiştir. Isaac Asimov’un psikotarih teziyle istatistik ve yapay zeka analizi yapan Çinli düşünür Jiang günümüze dair özellikle Trump’ın yeniden seçilmesi, ABD-İsrail ile İran Savaşı, Hürmüz Boğazı ve dünya enerji kriziyle ilgili şaşırtıcı öngörülerde bulunmuştur” dedi. 

Gençlerin nasıl bir duruşu olmalı?

Önümüzdeki tabloda gençlerin yapay zekanın beslendiği ağda güvenli bilgiye karşı seçici olmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz, “İnternetteki her bilgi doğru değildir. Çek edilmeye muhtaçtır. Etrafımızdaki gelişen olay ve olgulara karşı farkında olmak zorundayız. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak en doğal hakkımız ama bizi biz yapan değerlerimizi yaşamamıza ve yaşatmamıza engel olmamalıdır” şeklinde konuştu. Çevremizdeki üzücü gelişmelere de duyarsız kalmamak gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Gazze’deki, Doğu Türkistan’daki masumlara yapılan uygulamalar da bizi etkilemelidir. Bunun için şefkat, merhamet, vicdan yönünden güçlü olmamız gerekir” dedi.

Entelektüel kimlik kazanmak okuma becerisine bağlı

Konferansta okumanın öneminde de yer veren Yılmaz, “Son dönem okuma becerilerinde Uzakdoğu öne geçmiştir. Bunda evde ve okulda kitaplaşma, okuyarak bilgiyi zenginleştirmenin büyük payı vardır. Biz de okuma becerisi puanımızı OECD ülkeleri ortalamasının üstüne çıkarmalıyız. Ortadoğu’da entelektüel kimliğin yolu okumadan geçiyor.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL YENİ ASYA - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB: Kiev'den ayrılmıyoruz

    Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle "turuncu alarm"

    Belçika'da trenle okul servisi çarpıştı: 4 kişi öldü - "En ciddi hemzemin geçit kazalarından biri"

    'ABD'nin İran'la "kötü anlaşma" yapmasına izin vermeyeceğiz'

    İran: Hava sahamızı ihlal eden ABD'ye ait İHA düşürüldü

    Yapay zekâ sosyal hayatı etkiliyor

    Hacılar için Arafat günü

    Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 6,9 büyüklüğünde deprem

    İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?

    'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor'

    Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye et

    27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin

    Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor

    Gazze’deki durum daha da kötüleşti

    Siyaset gençlerle ilgilenmiyor

    Artık kimse güvende değil

    Netanyahu, Lübnan'a saldırıların arttırılması talimatını verdi

    Osmaniye Sumbas'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İktidarın torba kanunu tepki çekti - 163. madde geri mi geliyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Herzog: İsrail hayvanîleşme süreci yaşıyor
    Genel

    27 Mayıs darbesinin 66. yılı - Demokrasi kurban edilmesin
    Genel

    Artık kimse güvende değil
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze’deki durum daha da kötüleşti
    Genel

    Bayram, birlik ve kardeşlik vesilesi olsun
    Genel

    Rusya'dan ABD'ye: Diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye et
    Genel

    'İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.