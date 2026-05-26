Yapay zekâ sosyal hayatı etkiliyor

Yapay zekanın hayatın her alanını etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Chul Han, Hariri, Asimov gibi düşünürlerin dudak uçuklatan tahminlerine de dayanak olduğunu hatırlattı. Yılmaz, teknolojiyi takip etmekle birlikte değerlerin canlı tutulmasının önemini vurguladı.

İstanbul - Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin davetlisi olarak öğrencilerle buluştu ve konferans verdi. Yılmaz konuşmasında yapay zekanın hayatımızı ne kadar derinden etkilediğini örneklerle anlattı.

Dudak uçuklatan tahminlere zemin hazırladı

Yirminci yüzyıl teknolojinin lineer gelişim sergilemesine rağmen yirmi birinci yüzyılda teknolojinin üstel bir artışına şahit olduğumuza dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “1956’dan bu yana çalışılan yapay zeka (AI) bir takım tezlerin ortaya koyduğu vizyonla fütüristik filozofların dudakları uçuklatan öngörülerine zemin hazırlamıştır. Chul Han, Hariri tezlerini klasik yapay zekaya, Aydın ise Organoid zekaya temellemiştir. Isaac Asimov’un psikotarih teziyle istatistik ve yapay zeka analizi yapan Çinli düşünür Jiang günümüze dair özellikle Trump’ın yeniden seçilmesi, ABD-İsrail ile İran Savaşı, Hürmüz Boğazı ve dünya enerji kriziyle ilgili şaşırtıcı öngörülerde bulunmuştur” dedi.

Gençlerin nasıl bir duruşu olmalı?

Önümüzdeki tabloda gençlerin yapay zekanın beslendiği ağda güvenli bilgiye karşı seçici olmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz, “İnternetteki her bilgi doğru değildir. Çek edilmeye muhtaçtır. Etrafımızdaki gelişen olay ve olgulara karşı farkında olmak zorundayız. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak en doğal hakkımız ama bizi biz yapan değerlerimizi yaşamamıza ve yaşatmamıza engel olmamalıdır” şeklinde konuştu. Çevremizdeki üzücü gelişmelere de duyarsız kalmamak gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Gazze’deki, Doğu Türkistan’daki masumlara yapılan uygulamalar da bizi etkilemelidir. Bunun için şefkat, merhamet, vicdan yönünden güçlü olmamız gerekir” dedi.

Entelektüel kimlik kazanmak okuma becerisine bağlı

Konferansta okumanın öneminde de yer veren Yılmaz, “Son dönem okuma becerilerinde Uzakdoğu öne geçmiştir. Bunda evde ve okulda kitaplaşma, okuyarak bilgiyi zenginleştirmenin büyük payı vardır. Biz de okuma becerisi puanımızı OECD ülkeleri ortalamasının üstüne çıkarmalıyız. Ortadoğu’da entelektüel kimliğin yolu okumadan geçiyor.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL YENİ ASYA - NACİYE KAYNAK DOYRAN