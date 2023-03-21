"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Pentagon'dan düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgili açıklama

21 Mart 2023, Salı 22:00
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD'nin, Kuzey Irak’ta düşen PKK/YPG terör örgütü üyelerini taşıyan helikopterler ve Irak’ta aldıkları eğitimle ilgisi olmadığını iddia etti.

IKBY: Süleymaniye'deki bir taraf, gizli ve gayriresmî bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptı

 

ABD’nin Suriye’de desteklediği SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütü mensuplarını taşıyan helikopterlerin Kuzey Irak’ta düşmesine ilişkin tartışma devam ediyor.

Pentagon Sözcüsü Ryder,  AA muhabirinin günlük basın toplantısında, "Ortağınız (PKK/YPG) SDG, bir açıklama yaparak mensuplarını taşıyan iki helikopterin Kuzey Irak’ta düştüğünü açıkladı. Açıklamada bunların bir eğitim değişim görevinde olduğu ifade ediliyor. ABD ordusunun Kuzey Irak’taki bu sözde eğitim değişim görevindeki rolü neydi? ABD tarafından sağlanan fonlar burada kullanıldı mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"ABD’nin SDG helikopter uçuşu ile hiçbir ilgisi ve buna herhangi bir şekilde katılımı yok. SDG biliyorsunuz kendi başına bir güç ve biz de DEAŞ ile mücadele operasyonlarında onlarla ortaklık ediyoruz. Ama yine ifade ediyorum bu helikopter olayında ABD’nin veya koalisyonun hiçbir dahli yok, öncesinde bu görevin icra edildiği hakkında da hiçbir bilgimiz yok."

Bunun üzerine AA muhabiri, “Bilgimiz yok, dahlimiz yok diyorsunuz ama bu gücü ABD eğitiyor ve ABD donatıyor. ABD’nin sağladığı kabiliyetlerin ve fonların gelecekte NATO ortağınız Türkiye’ye karşı kullanılmayacağından ne kadar eminsiniz?” sorusunu yöneltti.

SDG ismini kullanan PKK/YPG'nin ABD'den aldığı silah ve fonları Türkiye’ye kullanmayacağına ilişkin güvence veremeyen ABD’li general, örgütle DEAŞ’ın yenilmesi için ortaklık ettiklerini söyledi.

Ryder, "Dünyada kendi operasyonlarını gerçekleştiren çok sayıda güce eğitim veriyoruz. Bu olayda da tekrar ifade ediyorum herhangi bir şekilde dahlimiz ve katılımımız yok. Bunu daha başka nasıl ifade etmemi istediğinden emin değilim." dedi.

Örgütün Irak’a girip çıktığını hatırlatan muhabirin bu konuda kaygıları olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Tuğgeneral Ryder, "SDG bu konuda kendi adına konuşsun." yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin, olayda dahli olup olmamasının dışında bölgeyi izleyen ABD’nin bu helikopterlerin uçuşlarından haberdar olup olmadığını sorması üzerine sözcü, "Her şeyi perspektife oturtalım, biz dünyada birçok faaliyeti izliyoruz. ABD ve koalisyon dışında başkalarının operasyonlarını izleyip izlemediğimize girmeyeceğim." dedi.

Ryder, "ABD’nin dahli olmadığını söylüyorum. Kelimelerimi orada dikkatli seçiyorum." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 34
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bulgar yüzücü kazandığı madalyayı depremzedeler için sattı - 'Televizyonda gördüklerine inanamadım'

    "Cebimdeki tek harçlık"

    Yaraları sarmak için Ramazan iklimini iyi değerlendirelim

    Afet tedbirlerinde Şili’yi örnek alalım

    Fırsatçılara izin verilmesin

    Ramazan paketleri satış taktiği oldu
    📷

    İzmir Kitap Fuarı'ndan Hatıralar... - 'Risalelerden istifade için Medrese-i Yusufiye’ye girmişiz'

    Ülkeyi bu felâketten çıkaracağız

    “Işık hadisesi” izlenemedi

    Pentagon'dan düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgili açıklama

    İstanbul'da 3400 davulcu görev alacak

    Afganistan - Hindikuş'ta 6,5 büyüklüğünde deprem

    AB’den 7 milyar euro

    Sel çiftçiyi de vurdu

    Vefat sayısı 21’e çıktı

    Onarıcı liderlik yapacağım

    Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek

    Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ABD'den 50 milyon dolarlık ek yardım

    Dünya nüfusunun sadece 100 binde 1'i hava kirliliği açısından rahat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu iktidar ve Risale-i Nur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ramazan paketleri satış taktiği oldu
    Sebahattin YAŞAR

    Gelişmeler kötü değil
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin feyzi üzerimizde
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin kimyası
    Raşit YÜCEL

    Kıyamete kadar…
    Ali FERŞADOĞLU

    Akıl, ilim ve fikir ehline arzolunur ki…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Afet tedbirlerinde Şili’yi örnek alalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.