Her darbenin muhatabı, Demokrat Parti geleneği olmuştur

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Haydar Altıntaş, “İhtilal süreçlerinde 1960, 1971, 1980 ve 28 Şubatta bitmek tükenmek bilmeyerek her ihtilalin muhatabı da Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi olarak Türk demokrasisi ve Türk milleti uzun süre telafi edemeyeceği hadiselerle karşı karşıya kaldı” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda 27 Mayıs askerî darbesinin yıldönümüyle ilgili konuşan Altıntaş, “27 Mayıs bizim şahsımızda bir matem günü, ihtilalcilerin ve cuntacıların şahsında ise bayram günüydü. Bu iktidarın suçu neydi? Bu hareketi yürütenler millete hiç küsmedi, milleti arkasına alarak milletin sorunlarını çözmek için var güçleriyle millet yolunda hizmet ettiler ancak bunun dışında politika yapanlar milleti karşılarına alarak millete karşı siyaset yaptılar” şeklinde konuştu. ANKARA - MEHMET KARA

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