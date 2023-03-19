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19 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

IKBY: Süleymaniye'deki bir taraf, gizli ve gayriresmî bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptı

19 Mart 2023, Pazar 12:43
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, Duhok'ta düşen ve içinde PKK/YPG terör örgütü mensupları bulunan helikopterin Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın Süleymaniye kenti arasında uçtuğunu açıkladı.

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından IKBY Güvenlik Konseyi'nin Duhok'ta düşen helikoptere ilişkin açıklamasına yer verdi.

 

Bu helikopterlerin Suriye'nin kuzeyi ile Süleymaniye kenti arasında uçtuğu kaydedilen açıklamada, IKBY'deki resmi kurumlara bu konuda haber verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, "Süleymaniye'deki bir taraf, gizli ve gayriresmî bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptı ve onlara birçok farklı çeşitte yardımda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

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Barzani: "Duhok'ta düşen PKK/YPG helikopterini KYB'li grup satın aldı"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün yaptığı açıklamada, "Aslında (helikopter) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içindeki bir grup tarafından satın alındı ancak nasıl (PKK/YPG) SDG'ye ulaştığını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını söyleyen Barzani, şunları kaydetmişti:

"Bu olayı daha fazla araştırmak ve bu helikopterlerin bu bölgelerde neden izinsiz uçtuklarını öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Federal Hükümeti ile birlikte çalışacağız. Açıklanması gereken çok şey var."

IKBY'nin, 15 Mart'ta Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, "Kürdistan Bölgesi'ndeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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ABD’den açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerikan kuvvetlerinin Suriye’de SDG ismini kullanan PKK/YPG’ye helikopter eğitimi verip vermediklerine ilişkin soruya “Bildiğim kadarıyla hayır.” cevabını verdi.

Irak’ın kuzeyinde PKK teröristlerini taşıyan bir helikopterin düşmesi üzerine, helikopterin örgütün eline nasıl geçtiği merak konusu olurken, gözler örgütün Suriye’deki koluna eğitim ve silah desteği veren ABD’ye çevrildi.

AA muhabirinin PKK’lıları taşıyan helikopterin düştüğünü hatırlatarak “Suriye’de SDG’ye helikopter pilotluğu eğitimi veriyor musunuz?” sorusuna Ryder, “Bildiğim kadarıyla hayır.” yanıtını verdi. ​​​​​​​

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

"Kürdistan bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor."

Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

 

 

 

AA

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