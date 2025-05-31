Hacda çok sıkı kontrol var

Suudi Arabistan, izinsiz Hac yapmak isteyenlere fırsat tanımamak için çok yoğun güvenlik tedbirleri uyguluyor.

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Hacılar küllî bir ubudiyet ile müşerref

Leyâli-i aşerenizi tebrik ederiz Bir Hacı adayı, yol kontrollerini anlatırken şöyle dedi: "Cidde’den Mekke'deki otele ancak 4 saatte geldik. Yolda beş defa arama yapıldı. Pasaport ayrı, yol güvenliği polisi ayrı vize kağıtlarını kontrol etti. Bir başka kontrol yerinde bagajları da açıp baktılar. En son noktada 15 dakika şoförü sorguladılar. Otele geldiğimizde ise kollarımıza bileklik takmadan araçtan indirmediler." Hatırlanacağı üzere geçen yıl hac vizesi almadan Hacca gidenler olmuş ve tartışmalar yaşanmıştı. Mehmet İmamoğlu

Yeni Asya - Mekke

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