Trump: Gazze'de ateşkes anlaşması çok yakın

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldığını vurgulayarak, "Bunun sonucunu bugün içinde ya da belki yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var." dedi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği Elon Musk'a veda töreninde Gazze’de ateşkes ve İran’la müzakere sürecini değerlendirdi. Trump, İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın cevabının beklendiği belirtilen ateşkes anlaşmasında son durumun ne olduğuna ilişkin bir soruyu cevapladı. ABD Başkanı, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var." ifadelerini kullandı. İran'la anlaşma yakın zamanda olabilir Öte yandan Trump, Gazze ile ilgili değerlendirmesinin hemen ardından İran'la nükleer müzakereler konusunda da bir açıklama yaptı. Trump, "İran'la bir anlaşma yapma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Onlar da bombalanmak yerine anlaşma yapmayı tercih ederler. Bence bu anlaşma uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşebilir. Orta Doğu'ya bomba yağdırılmadan da bir anlaşma yapabiliriz. Bu çok iyi olurdu." şeklinde konuştu. AA

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