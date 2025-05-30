İktidarın hedefi meallerde tekelleşme mi?

Yazar Nuray Sancar, Evrensel’de “Yeniden güç, yeni bir meal lazım!” başlıklı bir yazı yazdı.

Sancar yazısında, “Diyanet İşleri Başkanlığını ve dolayısıyla iktidarı dinin tekeli haline getirecek kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre İslâm dininin temel niteliklerine aykırı olduğu tespit edilen Kur’ân meallerinin basımı durdurulacak, basılmış olanlar ise toplatılıp imha edilecek. (...) Kur’ân’ın resmî mealiyle yeni bir devlet dini inşa etmeye uğraşan iktidar, güya çok anlamlılığı gidermeye, meali tekleştirmeye çalışıyor… Esas olan ise meal birliğinin güç tekelleşmesine sağlayacağı olanaklar” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Meclis’e getirilmesi planlanan düzenlemeyle, Diyanet’in malî harcamaları ve bütçesi her türlü denetimden muaf olacak. Haber Merkezi

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