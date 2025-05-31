Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Ben ancak Allah’a ibadet etmekle ve Ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben Ona duâ eder, halkı Ona çağırırım; dönüşüm de Onadır. Ra’d Suresi: 36 HADİS: Başınıza bir takım liderler geçecek. Yiyeceklerinize el koyacaklar. Konuşacaklar, size yalan söylecekler. Çalışacaklar, kötü iş yapacaklar... Camiü’s-Sağir, No: 2342

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