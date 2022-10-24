"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Rishi Sunak İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu

24 Ekim 2022, Pazartesi 19:30
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı.

Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu.

Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount'un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak'ın, İngiltere'nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu.

Rishi Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

İngiltere Başbakanı Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'daki kabile çatışmalarında 250 kişi öldü, 572 kişi yaralandı

    'Rusya nükleer silah kullanırsa ağır sonuçları olur'

    NATO'dan "kirli bomba" açıklaması

    Bütçede aslan payı yine faize

    Otoriterleşmede başı çekiyoruz

    En çok stresi Türkiye’nin Z Kuşağı yaşıyor

    Yüzlerce Suriyeli sınırdışı edildi

    Müteahhitler de miting yapacak

    İcra dosyaları 24 milyonu geçti

    'Mecburen çocuğunun boğazından kısıyor'

    Beşiktaş, Hatay deplasmanından eli boş döndü

    'Hastaneler ilaç alım satımının yapıldığı yer değil'

    Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 515 lira arttı

    Doymadınız bu milletin parasını heba etmeye

    Temkinli bir iyimserlik içindeyiz

    Şanlıurfa'da okullar bölgesinde silahlı kavga: 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Olaya ilişkin yayın yasağı kararı

    Rishi Sunak İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu

    İstifa için bir şey diyemedi

    GWEC raporu: 2026'ya kadar 570 bin teknisyene ihtiyaç var

    Sefaköy'deki 6 bina tedbir amaçlı tahliye edildi: "Eğitim durumumuzun ne olacağını bilmiyoruz"

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “İktidar cephesi”nde kopuş süreci
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kralı ısıran Cennetlik maymun
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyet değil sayın Ünal
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara Kitap Fuarı
    Risale-i Nur'dan

    Şu dâr-ı dünyadaki musibetler, beliyyeler...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bütçede aslan payı yine faize
    Rukiye Anar

    Ahirzaman Müslümanlarının zaafı
    Genel

    NATO'dan "kirli bomba" açıklaması
    Genel

    'Rusya nükleer silah kullanırsa ağır sonuçları olur'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.