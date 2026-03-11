Sanchez: Silâha değil, haklara yatırım yapıyoruz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümet olarak hakları pekiştirmek üzere çalıştıklarını belirtti.

Sanchez paylaşımında şunları söyledi: “Diğerleri savaşlara para harcarken, bu hükümet hakları pekiştirmeye devam ediyor. Dün, 2 bin 300’den fazla üniversite öğrencisinin ülkemizdeki başka bir üniversitede bir yıl boyunca ayda 900 avrodan fazla bursla eğitim görmesini sağlayacak Medrano Bursları’nı başlattık. Bugün Bakanlar Kurulu’nda, evrensel, kamuya açık ve ücretsiz sağlık hizmetlerinin istisnasız herkese erişilebilir olmasını sağlamak için bir adım daha atıyoruz. İspanya, dışlama ve nefretin değil, kapsayıcılığın ve hakların ülkesidir.” Haber Merkezi

