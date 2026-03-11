"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Yıkılan evlerinin enkazı üzerinde iftar yapıyorlar

11 Mart 2026, Çarşamba 17:00
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerinin enkazı üzerinde yaşam mücadelesi veren Filistinli Halef ailesi, iftarını da yıkıntılar arasında yapıyor.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana 2 yılı aşkın süredir devam ettirdiği ağır bombardımanlarda 72 binden fazla Filistinli öldü, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Büyük yıkıma yol açan İsrail saldırıları, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2 milyon kişiyi yerinden etti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında "Sarı Hat'tın gerisine çekildi ancak Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 50’sindeki işgalini sürdürüyor ve çekildiği bölgeleri de sık sık saldırılarla hedef alıyor.

Tel Aviv yönetimi, ateşkes anlaşmasının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen Gazze’ye insani yardımlara yönelik kısıtlamaları sürdürürken sivilleri hedef alan saldırılarını da durdurmadı.

"Pazarda neredeyse hiçbir şey yok"

İsrail bombardımanında 4 katlı evleri kısmen yıkılan aile, enkaz altındaki eşyalarına ulaşmak için tonlarca molozu aylardır kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kısmen yıkılmış evlerinde hayata tutunmaya çalışan 63 yaşındaki Amine Halef, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Bölgede gıda ve temel ihtiyaçlara ulaşmanın giderek zorlaştığını söyleyen Halef, savaş öncesinde çocukları ve torunlarıyla 4 katlı evlerinde geniş aile olarak yaşadıklarını ancak bombardıman sonrası hayatlarının tamamen değiştiğini belirtti.

Yıkılma tehlikesi bulunan yapının içinde yaşamaya çalıştıklarını belirten Halef, Gazze’de temel gıda ürünlerine ulaşmanın son derece zorlaştığını, pazarlarda ise neredeyse hiçbir ürün bulunmadığını söyledi.

Halef, "Pazara gidiyoruz ama et yok, domates yok, neredeyse hiçbir şey yok. Sınır kapılarının açıldığı ve ürünlerin girdiği söyleniyor ama pazarda hiçbir şey bulamıyoruz." dedi.

Gazze’de yakacak malzeme ve mutfak tüpü de bulunamadığını aktaran Halef, yemek pişirebilmek için çocukların sokaklardan naylon ve yakma amaçlı malzemeler topladığını ifade etti.

Her sabah su taşımak zorunda kaldığını anlatan Halef, yaşadıkları koşulların giderek ağırlaştığını kaydetti.

Halef, şu ifadeleri kullandı:

"Her sabah çocukları yemek pişirmek için naylon toplamaya gönderiyoruz. Çocuklar okula gitmek yerine sokaklardan ateş yakmaya yarayacak şeyler topluyor. Ben de yaşlı bir kadın olarak her sabah omzumda su taşıyorum."

“Saray gibi olan evimizde iftar açıyorduk”

Savaş öncesinde 4 katlı evlerinde geniş aile olarak yaşadıklarını söyleyen Halef, bombardıman sonrası hayatlarının tamamen değiştiğini vurguladı.

Halef, "Savaş öncesinde cennet gibi bir hayat yaşıyorduk. Evimiz 4 katlıydı ve çocuklarım aileleriyle birlikte yaşıyordu. Mutfak tüpü sorunumuz yoktu, hiçbir eksiğimiz yoktu. Savaş nedeniyle her şeyimiz yerle bir oldu.” diye konuştu.

Ramazan iftarlarını artık evlerinin yıkıntıları üzerinde yaprıklarını anlatan Halef, "Savaş öncesinde saray gibi olan evimizde iftarımızı açıyorduk. Şimdi ise enkazların ve taşların üzerinde iftar açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık bir yıldır enkazın içinde yaşıyoruz"

Haşim Receb Halef de Han Yunus’taki Faruk Camisi yakınında bulunan evlerinin büyük bölümünün yıkıldığını, yaklaşık bir yıldır ise evlerinin enkazı arasında yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

İsrail saldırılarının 2 yıldan uzun süredir devam ettiğini belirten Halef, "Bir lokma yiyeceği zor bulabiliyoruz. Evimiz gördüğünüz gibi yıkılmış durumda." dedi.

Yerlerinden edildikten sonra evlerine geri döndüklerini anlatan Halef, sokakların iki taraftan kapatıldığını, bölgede yaşam koşullarının son derece zor olduğunu ifade etti.

Halef, “Bir yıldır moloz ve atıklar arasında yaşıyoruz. Üzerinde oturduğumuz bu çatı her an çökebilir ama başka gidecek yerimiz yok." diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

AA

