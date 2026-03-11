Plastiklere veda edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak pamukları gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin piyasaya arzını yıl sonunda yasaklamayı hedefliyor.
“AB Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi”ne uyum sağlanması amacıyla yürütülen yönetmelik hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Sıfır Atık Hareketi ve depozito yönetim sistemi kapsamında yürütülecek uygulamayla, çevreye zarar veren plastiklerin kullanımına son verilecek. Bakanlık yetkilileri, bu düzenlemeyle yıllık yaklaşık 1,5 milyon ton karbondioksite eşdeğer karbon salımının önleneceğini ve 1,5 milyar TL’ye yakın atık yönetim maliyetinden tasarruf sağlanacağını açıkladı. Kullanımı sona erecek ürünlerin yerine cam, porselen, ahşap ve karton gibi çevre dostu alternatifler sunulacak.
AA