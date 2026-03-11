"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

ABD’den İsrail’e: Enerji alt yapısını hedef alma

11 Mart 2026, Çarşamba 16:47
ABD yönetiminin, İran’a yönelik saldırıları birlikte düzenlediği İsrail’den ülkedeki enerji altyapısı ve petrol depolama tesislerine yönelik yeni saldırılar yapmamasını istediği iddia edildi.

Axios’un haberine göre bir İsrailli yetkili, Washington’un bu mesajı İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e ilettiğini söyledi. Bir başka yetkili ise ABD’nin, İran’daki petrol tesislerine yönelik olası saldırılar öncesinde bilgilendirilmek istediğini aktardı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ABD yönetiminin bu kararında, bu tür saldırıların “İran halkına zarar vermesinin”, çatışmaların bitmesinin ardından İran’daki petrol sektörüyle işbirliği hedeflenmesinin ve Körfez ülkelerindeki benzer hedeflere misilleme ihtimalinin etkili olduğunu söyledi. 

 

AA

