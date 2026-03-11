Standart dışı plaka cezaları iptal edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, APP (standart dışı) plakalar nedeniyle 27 Şubat’tan itibaren kesilen idarî para cezaları iptal edildi.

Bakanlık kaynakları, TŞOF (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu) tarafından basılan ve mühürlenen plakaların, kanunda belirtilen standartların dışında olsa bile cezai işleme tabî tutulmayacağını açıkladı. Sadece plakada ekleme veya değişiklik yapan vatandaşlara 4 bin lira idarî para cezası uygulanacak. Yetkisiz yerlerden alınan sahte plakalar için ise 140 bin lira ceza uygulanmaya devam edecek. Bakanlık, bu düzenlemenin kamu düzeni ve vatandaş güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti. Denetimler, plaka değişimlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak amacıyla 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek. AA

