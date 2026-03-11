İsrail'den Harem-i Şerif Camii'ne kısıtlama

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehrinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nde vakit namazları için camiye yalnızca 50 kişinin girmesine izin verdiği belirtildi.

Harem-i İbrahim Camii Müdürü Mutaz Ebu Suneyne yaptığı açıklamada, İsrail’in bir süre kapalı tuttuğu camiye girişlerde kısıtlamalarını sürdürdüğünü söyledi. İsrail’in 6 Mart Cuma’dan bu yana vakit namazlarında camiye yalnızca 50 kişinin girişine izin verdiğini ifade eden Ebu Suneyne, İsrail’in bu keyfi uygulamalarının uluslararası hukuku ve ibadet özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti. AA

